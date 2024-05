Més insta a denunciar el campo de polo de Campos ante la Fiscalía

El portavoz de Més per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, instó ayer al departamento de Territorio a denunciar ante la Fiscalía el campo de polo de Campos debido a las «evidencias» de que ha seguido adelante con la actividad pese a que esta «está completamente prohibida en suelo rústico».

Més recordó que el TSJB ya desestimó el recurso presentado por el propietario y promotor de los dos campos de polo, por lo que «la orden de suspensión dictada por la Agència per a la Defensa del Territori sigue vigente». A pesar de ellos, IB3 registró este pasado fin de semana unas imágenes que demostrarían que "no se está respetando la orden de suspensión", por lo que el Consell "está obligado a aplicar el artículo 187.6 de la LUIB" y comunicar el incumplimiento al Ministerio fiscal para exigir la responsabilidad penal que corresponda". Además, la formación considera que el campo de polo «podría estar incurriendo en un delito de desobediencia a la autoridad», lo que sería otro motivo para acudir a la Fiscalía.

Alzamora visitó ayer el entorno del campo de polo junto a la portavoz de Més per Campos, Anabel Riveras, y apuntó que la apertura de un expediente por parte del Consell "es totalmente insuficiente", por lo que debería "acudir a los tribunales y hacer cumplir la ley; Llorenç Galmés no puede mirar hacia otra parte ante tantas evidencias". El portavoz de Més en el Consell lamentó que "una vez más este municipio gobernado desde hace décadas por el PP vuelve a verse implicado en un caso de ilegalidades urbanísticas" y recordó que, además de las infracciones, la práctica del polo "está vinculada a un consumo exagerado de agua para el mantenimiento de los campos". "En una situación de alerta por falta de agua no podemos permitir que se pierda ni una sola gota, y más en el caso de Campos, que presenta fugas del 68% en la red, según datos del propio Govern", añadió Alzamora.

El campo de polo está ubicado junto al parque natural de Es Trenc. La Agència de Defensa del Territori lo precintó en el año 2017 porque es organizaban "competiciones sin permiso".