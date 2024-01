La jornada de Sant Antoni tiene el foco puesto en las tradicionales beneïdes de Muro, las más emblemáticas de la isla que siempre suelen tener un punto reivindicativo. Así, un año más Capellans se coló en el desfile de las carrozas mureres repartiendo multas y con señales de ACIRE Capellans y el aviso "pasa y recibirás". En la comparsa Welcome to Capellans no faltaron los turistas, los agentes repartiendo multas, los buggies que tantas molestias han causado esta temporada alta o los políticos.

Las carrozas son el colofón final de las beneïdes que regalaron momentos de gran diversión al público como el Gospel Muro con un grupo de monjas que animaron a los asistentes con sus movimientos de cadera. En la docena de carrozas hubo de temática libre y de tradicionales. La tercera edad este año optó por un dia de batre mientras que tampoco faltaron las Olimpiadas mureres. Estuvo presente la calabaza, el huerto e incluso un gallinero de la escuela. Eso sí, el foco de atracción sin ninguna duda es el desfile de payeres y de los cientos y cientos de animales. Un año más, Muro presumió de custodiar las beneïdes más emblemáticas de Mallorca. Cientos y cientos de participantes ataviados con la vestimenta de payés desfilaron ante el párroco Pere Gerard Bestard Muntaner para ser bendecidos. Bestard deseó en este Sant Antoni salud, respeto, tolerancia y paz, además de cuidar el medio ambiente. Pasadas las tres de la tarde, llegaban los espectadores para coger un sitio privilegiado para presenciar la bendición de todo tipo de animales pero sobre todo perros, ovejas, ocas y caballos. El párroco de Muro dio el sus a las beneïdes cerca de las cuatro de la tarde. Así, las autoridades fueron las primeras en recibir la bendición santantoniera. El alcalde Miquel Porquer encabezó la comitiva en la que no faltaron, entre otros, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, o el conseller de Agricultura, Joan Simonet. Sin ninguna duda, la estampa tradicional que regala Muro el día de Sant Antoni es la bendición al rebaño de ovejas. No faltaron las 280 ovejas de Toni Parregó de Santa Margalida ni las 400 de Pep Mesquida de Petra. Eso sí, la mala situación por la que pasa la ganadería mallorquina se coló en el desfile ya que recordaron que se han visto obligados a vender la mitad. Otro habitual de esta cita murera fue el felanitxer Miquel Adrover con sus ocas. Muro enciende la noche con una 'revetlla' repleta de novedades El desfile más vistoso de la isla que pone el broche de oro a la festividad de Sant Antoni contó con cientos y cientos de personas que junto a sus animales fueron rociadas con agua. Otra de las estampas tradicionales que regala Muro cada 17 de enero es la formada por los caballos y jinetes de todas las edades y llegados de todos los puntos de Mallorca como la veintena de participantes del Centro Ecuestre Son Vivot. Colorido de carrozas Y tras la bendición de los animales, llegó el turno de las carrozas donde la cultura popular copó algunas comparsas aunque no faltaron las de temática libre que son las que pusieron el toque de color al desfile murer como la de Muro va a les Olimpiades. Y en el pueblo de las calabazas, como cada año, no faltó una referente a este producto tan murer. En esta ocasión, la construcción en pequeña miniatura estuvo dedicada al mercado. En cuanto a los premios, en la categoría tradicional se impuso El galliner de l'escola seguido del Antic mercat y de Un dia de batre. En la temática libre ganó la carroza Muro va a les Olímpíades, Machu Picchu y Gospel Muro. Muro estrenó este Sant Antoni un conjunto de novedades, algo que se notó en la revetlla con el estreno de los nuevos goigs y la aparición del Saig major. Y precisamente otra de las novedades de la celebración murera de este año tiene que ver con el relevo en los Dimonis dels Tres Tombs ya que desde el día 14 de enero hasta la mañana de la jornada festiva, las personas interesadas en ser dimoni podían presentar su candidatura en una urna instalada en el Ayuntamiento. En total, se presentaron 26 candidaturas y por sorteo público celebrado tras la entrega de premios de las carrozas salió el próximo dimoni. Así el elegido fue Antonio Moreno que debutará en 2025 y podrá danzar durante tres años.