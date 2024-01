El pueblo de Muro ha demostrado un año más que vive con máxima pasión la 'revetlla' de Sant Antoni y que no sólo vive de sus célebres Beneïdes. La noche más larga del año se ha caracterizado por las diferentes novedades que se estrenaban este año con el objetivo de dotar de más contenido a la fiesta, entre las que destacaron los nuevos 'goigs' creados por los jóvenes de la asociación Sense Filtre con la colaboración de Jordi Cloquell, el estreno del 'Saig major' o las votaciones para representar a los Dimonis dels Tres Tombs.

La jornada se ha iniciado con la tradicional visita matinal de los Dimonis de Muro a las escuelas y a la residencia junto a los Xeremiers ‘Es Reguinyol’. A las 17 horas se ha dado inicio al concurso de 'foguerons' que, un año más, han destacado por su originalidad.

A partir de las 19,30 horas, en el Claustre del Convent, se ha entonado el primer Cant de Sant Antoni, una de las novedades de este año con vocación de continuidad. «Beneïu-nos Sant Antoni de Muro, som es jovent, i duim es cap ben calent, no mos retgira el dimoni, ai el dimoni», rezan los primeros versos. Al mismo tiempo, han salido Sant Antoni y los dimonis junto a la banda Unió Artística Murera. Media hora después, se ha llevado a cabo el Segon Cant de Sant Antoni, en esta ocasión en la explanada del Ayuntamiento, donde estaba a punto de entrar en acción otra de las figuras de nueva creación. El 'Saig Major', representado por Joan Moragues Roca, ha aparecido en el balcón de la Casa Consistorial para dar el ‘sus’ a la 'revetlla' de Sant Antoni de Muro.

Y ha llegado el turno de los tradicionales bailes de los Dimonis dels Tres Tombs y Sant Antoni, una de las peculiaridades de Muro que, a pesar de ser relativamente moderna, ya se ha convertido en una tradición esperada.

El colofón ha sido el encendido de 'foguerons' y el tradicional Correfoc a cargo de los Dimonis de sa Pedrera, los Dimonis de Hiachat, A Lloure, Espiadimonis y los Dimonis de Calvià, que han recreado el mismísimo infierno con sus bailes y artificios pirotécnicos. Ya entrada la noche está prevista la celebración de los conciertos de música tradicional y Festa Jove.