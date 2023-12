Un Sant Antoni vestido con camiseta verde, con una chapa contra la violencia machista y otra de "No la guerra" y una pulsera con la bandera palestina protagoniza el cartel de les Festes de Sant Antoni en Muro. La imagen es obra de Nena Carbonell y ha resultado ser la ganadora de un concurso organizado por el Ayuntamiento murer.

Así, el cartel de las Festes de Sant Antoni de Muro muestra a un santo reivindicativo, tanto que la propia Carbonell se ha mostrado sorprendida. “Todavía no me lo creo!!! El jurado me ha sorprendido, para bien. No pensaba que sería tan valiente de aceptar una propuesta tan reivindicativa como la mía”, ha publicado la autora tras conocer la decisión.

En la imagen del cartel, el santo aparece con su típica vestimenta, con la capucha tapando gran parte de su cara y dejando ver la camiseta verde de "la llengua no es toca". En el pecho del hábito lleva enganchadas dos chapas, en contra de la violencia machista y otra de No a la guerra. En su muñeca derecha luce una pulsera con los colores de Palestina.

La obra de Nena Carbonell ha resultado la escogida entre 17 propuestas presentadas. La mayoría de reacciones en redes sociales han sido de felicitación para la autora del cartel, aunque también ha habido críticas por “politizar” la imagen de una fiesta tradicional.