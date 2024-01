El catamarán varado en Sóller se dedicaba a chárteres turísticos ilegales y fue multado por la Guardia Civil

El Ayuntamiento de Sóller tendrá que acarrear con los gastos de retirada de una embarcación que quedó varada en la costa del Port el pasado mes de noviembre. Tras varios meses abandonada, el catamarán está completamente destrozado y todos los elementos que todavía podían aprovecharse han sido retirados.

El barco desguazado y abandonado a la suerte del oleaje en el Port de Sóller ha suscitado quejas y críticas de todo tipo. Pese a ello, el Ayuntamiento ha intentado que tanto el armador como el arrendatario asuman los costes de retirada de los restos antes de que llegue la temporada turística.

Pero los esfuerzos han sido en balde, ya que el consistorio no ha podido dar con los responsables de la embarcación cuya bandera es extranjera.

El concejal de Turismo, Sebastià Aguiló, sí pudo contactar con el arrendador del barco, quien al parecer se habría comprometido a retirar los restos del catamarán. Incluso -narra Aguiló- le mandó un pantallazo de una supuesta transferencia hecha al ayuntamiento por valor de 2.000 euros que nunca se llegó a materializar como aval por los gastos de limpieza de la costa.

Intentos infructuosos

Desde este último contacto, nunca más se ha sabido del responsable del barco varado pese a los intentos de Aguiló y el Ayuntamiento.

Se da la circunstancia de que este barco es un viejo conocido de las aguas del Port de Sóller e incluso de las autoridades. Una investigación ha servido para esclarecer que el catamarán se dedicaba a chárteres turísticos, realizando excursiones con turistas por la costa norte de la isla.

Pero su actividad era completamente ilegal. Tanto es así que en verano de 2022, en el marco de una campaña conjunta realizada por el Govern balear y la Guardia Civil, los responsables de la embarcación fueron identificados y multados por realizar chárteres turísticos ilegales.

Suponía una competencia desleal a las empresas náuticas de Sóller que sí realizan su actividad ajustada a la ley.

Esta sanción fue el resultado de una denuncia que se práctico desde Sóller después de comprobar que el catamarán no tenía un puerto base en los muelles del Port, un requisito imprescindible para poder realizar la actividad de los chárteres náuticos. El barco permaneció fondeado hasta que el mar lo arrastró a la costa.

Ports de Balears

Por si fuera poco, al no tener un punto asignado en los muelles que gestiona Ports de les Illes Balears, los titulares de la embarcación no tenían otra opción que recoger a los turistas desde la playa. Lo hacían acercando el catamarán hasta la costa a vela, una práctica igualmente ilegal según la normativa marítima, pero sumamente jugosa desde el punto de vista económico teniendo en cuenta la gran afluencia de turistas que hay en el Port de Sóller durante la campaña turística. Al parecer, la embarcación estaba a cargo de un súbdito británico afincado en Sóller que se dedicaba a la actividad turística pese a que su embarcación no estaba despachada para realizar esta actividad.