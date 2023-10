La mayor parte de los comerciantes de la calle Cristo Rey, en Inca, ha mostrado su malestar por los perjuicios que les está ocasionando el asfaltado de esta zona. La queja, sobre todo, se centra en los propietarios de los bares, que se han visto obligados a desmontar sus terrazas, porque su presencia impide la reparación de la calle. Este desmontaje, además de las pérdidas económicas que les supone ante la ausencia de clientes, también les ocasiona un gasto extra que deben asumir de su bolsillo. A pesar del malestar, la mayor parte de los bares ha desmontado las plataformas, pero uno de ellos no lo ha hecho, lo que ha indignado al resto de propietarios, que no entiende el trato de favor que está recibiendo esta persona. Según señalaron algunos comerciantes, el dueño del bar ha pedido al Ayuntamiento que le permita seguir explotando la terraza, porque entiende que no perjudica a los trabajos de asfaltado. Los empresarios no entienden que no se le haya obligado a desmontar la estructura exterior.