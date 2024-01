El Ayuntamiento de Palma autorizará hasta cincuenta plazas turísticas en edificios catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC). El departamento de Urbanismo que dirige Óscar Fidalgo ha presentado una proposición de urgencia para su aprobación en el próximo pleno que deja sin efecto un acuerdo de julio de 2022 por el que Cort renunciaba a incrementar el número de plazas en el municipio. La iniciativa, que ha provocado una reacción airada de la izquierda, permitirá a propietarios de edificios catalogados darles un uso como hoteles Boutique.

"El alcance de esta proposición afecta poco al mercado en Palma. Inicialmente la bolsa de plazas disponibles eran doscientas para toda Mallorca, de las que aproximadamente quedan unas cincuenta. Consideramos que los edificios catalogados tienen que tener incentivos económicos que les permitan estar en el mercado", ha argumentado Fidalgo durante la comisión del pleno de Urbanismo. "Tenemos muchos ejemplos en Palma como Can Oliver. Un edificio que hace unos años estaba abandonado y que a día de hoy es un ejemplo de la incorporación de ese patrimonio que no podemos dejar perder para Palma", ha añadido el regidor.

La propuesta saldrá adelante con el apoyo de Vox, y entrará en vigor una vez se haya aprobado en el pleno del próximo jueves.

La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha criticado que el PP haya "traido esta iniciativa de urgencia y de manera clandestina, sin que se haya hecho un procedimiento reglado que permita a los ciudadanos presentar sus alegaciones". En este sentido, Truyol ha destacado que se trata de "un tema muy sensible como es el uso de edificios catalogados para fines turísticos".

"El regidor [Fidalgo] ha expresado que lo hace para incentivar a propietarios de edificios BIC, que no son clase trabajadora precisamente. En cambio, no presenta ninguna medida para facilitar el acceso a la vivienda de los vecinos de Palma. Es urbanismo a la carta, y se tendría que hacer mediante un Plan de Ordenación Detallada. Retiren esta propuesta y planteen otra que podamos debatir los grupos políticos y los ciudadanos", ha sentenciado la regidora de Més per Palma.

PSOE: "Esto tiene nombres y apellidos"

El portavoz de Vox, Fulgencio Coll, ha reaccionado con enfado a las críticas de Truyol, a la que ha atacado por su gestión del área de vivienda la pasada legislatura. "Ha habido una gestión catastrófica en materia de vivienda. Y me resulta raro escuchar su discurso cuando no hicieron vivienda pública, ni nada. No sé qué tiene en contra de los hoteles Boutique. Ha hecho acusaciones de favoritismo, y de eso podríamos hablar aquí largo y tendido. Queremos dar un buen uso a edificios BIC que se están cayendo y que además atraen turismo de calidad", ha señalado Coll.

Rosario Sánchez, portavoz del PSOE, ha anunciado el voto contrario de los socialistas a una propuesta que "nos alarma y nos hace que nos preguntemos para qué minorías trabajan para engañar a la mayoría".

"Desde un punto de vista técnico y jurídico la propuesta es una barbaridad al traer esto de urgencia y de manera soterrada. Y es de dudosa legalidad porque había tres meses para no acogerse a la excepción, y el Ayuntamiento cumplió", ha indicado Sánchez.

"Pensamos que lo de hoy tiene nombres y apellidos, y que alguien les está presionando para que suceda algo en esta ciudad. Se ha llevado de urgencia, de manera extemporánea y creando inseguridad jurídica. ¿Qué modelo de ciudad quieren? Más turistificada, para que la disfruten los turistas y para que determinados sectores económicos tengan beneficios", ha denunciado la portavoz socialista.