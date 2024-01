Conductores de la EMT de Palma alertan de que los autobuses eléctricos son un «peligro público»

Conductores de la EMT de Palma han dado la voz de alarma sobre el «riesgo» que suponen los doce autobuses eléctricos que circulan por la ciudad. Dos atropellos registrados en menos de un mes con la implicación de estos vehículos han disparado la preocupación entre los sindicatos. Ambos siniestros fueron consecuencia de la imprudencia de los peatones afectados, pero los representantes de los trabajadores apuntan a otros dos factores: un diseño deficiente que deja un ángulo muerto a la izquierda y lo silenciosos que son, hasta el punto de que los peatones no advierten su presencia hasta que es demasiado tarde.

«Hay un punto muerto muy importante, y cuando te has dado cuenta ya has dado a otro vehículo o a un peatón», subraya José Barceló, del sindicato USO. «Vamos a enviar un escrito a la empresa pidiendo que por favor no adquieran ningún autobús de este modelo porque un accidente supone una situación muy fea para el conductor y una baja laboral», añade.

El Ayuntamiento de Palma compró la pasada legislatura una docena de buses eléctricos del fabricante guipuzcoano Irizar, el mismo modelo que también adquirieron Valladolid, Vitoria, Barcelona, Madrid, Zaragoza o Bilbao. En algunas de estas ciudades los conductores también han advertido del riesgo que suponen.

«Hubo un accidente en diciembre y otro la semana pasada. Es muy grave. Aunque la responsabilidad fue de los peatones implicados, algo tuvo que ver en los accidentes el ángulo muerto que tienes a la izquierda y que hace que cuando ves al peatón ya estás encima. El conductor no ve, y como problema añadido los vehículos son tan silenciosos que los peatones no advierten su presencia y cruzan sin mirar», valora Barceló, que reclama la instalación de «sensores» para que el autobús se haga notar.

En la misma línea se expresa Tomeu Pascual, del sindicato SITEIB. «A la izquierda hay una especie de tablet que hace las veces de retrovisor. Eso dificulta la visión y cuando salimos de una parada o en un cruce prácticamente no ves a la izquierda si viene una bicicleta u otro coche», lamenta este representante de los trabajadores.

Un sistema de sonido

«Estos autobuses nunca tendrían que haber sido homologados porque representan un peligro público. Hemos hablado con los comités de empresa de otras ciudades que han exigido retirarlos de la circulación, pero la empresa se niega porque están homologados», critica Pascual.

Lo silenciosos que resultan también es un problema. «En otras ciudades les han incorporado un sistema de sonido, lo que es antinatural porque en teoría la gracia de esta tecnología es que es insonora», indica Pascual.

«Para nosotros hay una relación directa con estos dos últimos atropellos. Pedimos a la EMT que no adquieran más buses del modelo Irizar porque con estos vehículos tenemos un problema. Si pudieran elegir, el 100% de los conductores de la plantilla rechazaría manejar un autobús eléctrico», añade.

Tomeu Serra, representante de UGT, explica que en breve se entrevistarán con conductores y comprobarán sobre el terreno la problemática de estos vehículos. «Los conductores nos dicen que cuando giran a la izquierda tienen muy poca visibilidad. Están preocupados y van con más cuidado de lo normal. La semana que viene iremos a comprobarlo con algunos compañeros», destaca.

«Todos los conductores con los que he hablado expresan la misma preocupación. Todo apunta a que hay un ángulo muerto bastante importante. En los próximos días lo veremos y decidiremos qué pasos dar», indicó Serra.