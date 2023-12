«Hoy empieza el cambio en Palma y un nuevo modelo para la ciudad», celebró la regidora de Hacienda y responsable de las cuentas, Mercedes Celeste. «Nos presentamos a las elecciones del 28 de mayo con un mensaje de cambio que va a empezar a verse ahora que muchos proyectos de ciudad empezarán a arrancar», añadió la regidora.

Las cuentas, elaboradas conjuntamente con Vox, fueron aprobadas de manera definitiva en un pleno extraordinario con los votos en contra de la izquierda, que habló de «presupuestos antidemocráticos, recortes sociales y pérdida de derechos».

Ignacio Esteban, regidor de Vox, indicó que «van orientados a la mejora en los servicios de la ciudad y suponen aplicar nuestra idea programática de que no haya más carga impositiva de la necesaria». El concejal se refirió así a la reducción de la plusvalía, el impuesto de obras y la tasa de licencias urbanísticas, un ahorro fiscal de cinco millones de euros que entrará en vigor el segundo semestre de 2024.

«No estamos para repartir el dinero de los ciudadanos, sino para gestionarlo de manera eficiente. Ahora hay un trabajo de seguimiento para asegurarnos de que se ejecutan», advirtió.

Fulgencio Coll también aplaudió la aprobación definitiva de las cuentas y aprovechó para lanzar un dardo a la oposición: «Se dirigen a la buena gestión y se alejan del clientelismo de los equipos de gobierno anteriores. Ahora exigen que hagamos lo que ellos no hicieron cuando gobernaban en materia de limpieza, vivienda y seguridad. Son unos presupuestos para que Palma recupere el alma que ha perdido estos últimos ocho años».

Los presupuestos de 2024 permitirán arrancar varios proyectos anunciados por el nuevo equipo de gobierno y continuar otros iniciados la pasada legislatura. De este modo, el Ayuntamiento destina en sus cuentas para el año que viene 1,5 millones de euros para la compra de la finca de Son Quint para que se convierta en un gran parque urbano de Palma. Y 100.000 para las canteras de Establiments.

También hay 100.000 euros para el bosque de Bellver, que el Consistorio quiere hacer crecer mediante la compra de fincas aledañas a partir del próximo año para convertirlo en un gran bosque metropolitano.

La reforma de la plaza Major y sus aledaños, el gran proyecto de la legislatura, cuenta con una modesta partida de 200.000 euros para el concurso de ideas que definirá el centro de interpretación y otros 500.000 euros para «embellecimiento».

La reforma de la plaza del Mercat, otro de los ejes de este mandato, cuenta con una partida de 800.000 euros para redactar el proyecto y sentar las bases de una rehabilitación muy ambiciosa que afectará al emblemático bar Alaska.

Hay otros 125.000 euros para iniciar el recinto ferial, otro anuncio del nuevo equipo de gobierno que por ahora no tiene ubicación definitiva. Cort también reserva 300.000 euros para completar el arreglo del mercado de Pere Garau y otros 150.000 para iniciar la rehabilitación de las viviendas de Camp Redó.

La oposición de izquierdas formada por el PSOE, Més per Palma y Podemos rechazó los presupuestos aprobados de manera definitiva por el PP y Vox. «El PP ha sido incapaz de explicar cuál es su modelo de Palma. Son unos presupuestos que significan retrocesos en derechos y libertades LGTBI, en memoria democrática, para la Defensora de la Ciudadanía o en normalización lingüística, que ya no existe en este Consistorio. No hay para transporte público ni ningún proyecto de vivienda pese a que es el gran problema de la ciudad», criticó la portavoz del PSOE, Rosario Sánchez.

«Emaya cerrará el año con déficit y puede ser un problema grave para la ciudad. No hay suficientes recursos para el Patronat d'Escoletes, y el propio interventor ha dicho que no hay suficiente para el mantenimiento del parque público de viviendas. . Además, no cumple con la legalidad porque se saltan todas las leyes que tenemos de derechos y libertades en los últimos 40 años en este Consistorio», añadió.

Neus Truyol, portavoz de Més, se expresó en los mismos términos. «Aprobamos unos presupuestos llenos de recortes y sectarismo. El PP solo ha aceptado las enmiendas de Vox porque son sus esclavos. Son los presupuestos de Vox, no los presupuestos que mejoran la vida de la gente. La regidora [Mercedes Celeste] no ha sabido explicar ningún proyecto incluido en estos presupuestos para mejorar la vida de la gente, los barrios y los servicios públicos», destacó Truyol.

Lucía Muñoz, del Grupo Mixto-Podemos, lamentó que quieren deshacer todo lo que hemos hecho» la pasada legislatura. «El programa del PP se basa en decir que no a lo que nosotros dijimos sí: No a memoria democrática, a la lucha contra el cambio climático, a la racionalización del turismo descontrolado, al feminismo y a los derechos LGTBI. Es una involución democrática. Son unos presupuestos cogidos con pinzas, irresponsables y que contravienen leyes como la de Capitalidad, la LGTBI y la de Igualdad», destacó Muñoz.