El Ayuntamiento de Palma ha dado luz verde a la rebaja fiscal de cinco millones de euros que reclamaba Vox para que entre en vigor en 2024. El equipo de gobierno municipal compensará el descenso de ingresos en las arcas públicas con una serie de ayudas al transporte público a comunidades autónomas y ayuntamientos anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su investidura. Estas bonificaciones implicarán la gratuidad de la EMT para menores, jóvenes y desempleados a partir del 1 de enero.

La regidora de Hacienda y Gobierno Interior, Mercedes Celeste, ha señalado esta mañana durante la votación de las enmiendas de los próximos presupuestos municipales que los usuarios de la EMT pertenecientes a estos colectivos tienen garantizada la gratuidad porque el Consistorio ya había previsto en las cuentas bonificaciones para jóvenes, además de pensionistas y colectivos vulnerables. "Ustedes decían que no íbamos a hacer nuestra revolución fiscal, pues ya la tienen", ha espetado la regidora a los representantes de la izquierda.

El PP y Vox han unido sus votos para sacar adelante una enmienda presentada por el partido de Fulgencio Coll para aprobar la rebaja de la plusvalía, el impuesto de obras y construcciones y la tasa de licencias urbanísticas. Celeste ha garantizado que la rebaja fiscal no tendrá ninguna incidencia en las bonificaciones que entrarán en vigor en 2024, cuando desaparecerá la gratuidad de la EMT.

"No llegará a las familias"

Los representantes del PSOE, Més per Palma y Podemos han votado en contra con el argumento de que esta reducción se hará "a costa de recortar la EMT". Y han puesto de manifiesto que "esta rebaja fiscal no llegará a las familias que tienen dificultades económicas, sino a personas que no la necesitan".

El impuesto de la plusvalía pasará del 25% actual al 18%, el tipo impositivo que tenía la pasada legislatura antes de que el anterior equipo de gobierno lo incrementara. También se propone un recorte del 25% en el impuesto de obras y construcciones argumentando el descenso que está sufriendo esta actividad en la isla.

Respecto a la tasa de las licencias urbanísticas, Vox reclama un tijeretazo del 50%, del 2,60 al 1,30.

Por otro lado, se han aprobado las cinco enmiendas presentadas por el PP a sus propios presupuestos que supondrán un aumento de la inversión de 2,5 millones de euros vía endeudamiento. Buena parte de este incremento, 1,7 millones de euros, se destinará a las obras de la segunda fase de la reforma integral de la calle General Ricardo Ortega, que pasarán de tener una aportación de 500.000 euros a 2,2 millones.