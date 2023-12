El Ayuntamiento de Palma ha aprobado esta mañana la modificación puntual del Plan General para transformar las galerías comerciales de la plaza Major en el prometido centro de interpretación de la ciudad, un museo que en el que se explicará de manera interactiva la historia de Palma y cuya creación se vinculará a la reforma integral de la plaza y de sus aledaños. La izquierda ha unido sus votos a los del PP y Vox para que el proyecto eche a andar, pero ha reclamado que no se haga un proyecto solo para turistas.

"Felicito al equipo de gobierno municipal y le animo a que continúe en esta línea", ha señalado Neus Truyol sobre el inicio de un proyecto que empezó a redactarse la pasada legislatura. En todo caso, la portavoz de Més per Palma ha reclamado al regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, que el espacio resultante "sea para los residentes y no para los turistas". Del mismo modo, Truyol ha expresado su oposición al concurso de ideas que se convocará para definir las lineas maestras del proyecto porque "ya se hizo un proceso participativo para definir los usos sociales, públicos y comerciales de la nueva plaza, con espacios culturales y para entidades".

Asimismo, ha considerado que "un centro de interpretación significará masificar más el centro de la ciudad".

Fidalgo ha respondido a su predecesora en el cargo que "la idea no es acometer una infraestructura para los turistas, sino de rehabilitar una zona degradada durante los últimos cuatro años". El regidor ha manifestado que el Consistorio "no pretende hacer un proyecto de atracción turística, si no cultural y con usos compatibles y mixtos de calidad. Principalmente para los residentes, con un carácter de divulgación cultural".

"La primera piedra"

"Niego que pensemos en un centro para turistas que desalojen a los palmesanos. Se pone la primera piedra para una reforma muy importante que dará a esta parte de la ciudad un uso atractivo. Espero que al final de esta legislatura podamos disfrutarlo", ha indicado Fidalgo.

El socialista Xisco Ducrós ha pedido al equipo de gobierno que explique qué incluirá el concurso de ideas y a quién se dirigirá. Por su parte, el portavoz de Vox, Fulgencio Coll, ha reprochado a la izquierda que durante la pasada legislatura "no hiciera nada" en la plaza Major.

Lucía Muñoz, de Podemos, se ha abstenido como protesta porque el PP le impide estar presentes en las gerencias de Urbanismo.