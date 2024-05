Oleada de condolencias por la tragedia en Playa de Palma: “Es una señal por la agonía de la zona”

Hoteleros, restauradores, patronal del ocio… Todos se suman este viernes al dolor por la tragedia que se vive en Playa de Palma con el trágico derrumbe del Medusa Beach Club que ha dejado cuatro fallecidos y los heridos. Las patronales del destino turístico dicen desconocer a los empresarios que están tras el local reformado este invierno y que anoche colapsó.

La Asociación Hoteleros Playa de Palma expresa “su más profundo pesar por la tragedia” ocurrida anoche. "Este lamentable suceso ha golpeado el corazón de nuestra comunidad y del epicentro del turismo en Palma. En estos momentos de duelo, nuestros pensamientos y condolencias más sinceras están con las familias y amigos de las víctimas, a quienes les transmitimos todo nuestro apoyo y solidaridad. Al igual que a los heridos, deseándoles una pronta y completa recuperación", ha expresado su presidente, Pedro Marín.

La patronal hotelera subraya “el esfuerzo inmediato” de los equipos de emergencia, los servicios de salud, y de la policía local de Palma, que asistieron a las víctimas y a los heridos en los primeros momentos de la tragedia. "La seguridad de nuestros visitantes y residentes es de suma importancia. Trabajaremos estrechamente con las autoridades locales para colaborar en las investigaciones pertinentes y para asegurar que se tomen las medidas necesarias para evitar que una tragedia como esta vuelva a ocurrir", finaliza Pedro Marín.

Desde la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías, Restauración CAEB, expresan su “más profundo pesar" por la tragedia ocurrida. "En estos momentos de duelo, nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con las familias y amigos de las víctimas. Les transmitimos todo nuestro apoyo y solidaridad, al igual que a los heridos, deseándoles una pronta y completa recuperación", lamentan en una nota de prensa

Restauración CAEB aclara que el Beach Club Medusa "no es asociado nuestro, por lo que no disponemos de más información que la proporcionada por la prensa y las autoridades competentes. En consecuencia, no podemos realizar ninguna declaración adicional sobre los detalles del incidente". “Queremos reafirmar que Playa de Palma sigue siendo un destino seguro, y este incidente no refleja la habitual seguridad y calidad de nuestros servicios turísticos".

Empresarios austriacos-holandeses

Al parecer, la gestión del local siniestrado está en manos de una empresa austriaca-holandesa. De hecho está situado en la zona a la que acuden los turistas holandeses, en los balnearios 2 y 3, señalan vecinos de Playa de Palma.

Juanmi Ferrer, consejero delegado de Palma Beach, asociación integrada en CAEB, cree que el trágico suceso es una “señal de la agonía, un SOS de una zona madura que está pidiendo ayuda”. “Hay que centrarse en esta playa”, agrega aludiendo que “parece que ahora hay voluntad política” de mejorar Playa de Pala.

Restauración CAEB también agradece el esfuerzo de los equipos de emergencia, servicios de salud y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. “Nos ponemos a disposición de las autoridades para cualquier requerimiento o asistencia que sea necesaria en este difícil momento", añaden.

Desde la Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento (Abone) expresan su “solidaridad y más sinceras condolencias a los familiares y amigos de las personas que han perdido la vida en el trágico derrumbe” ocurrido en la Playa de Palma. “Ofrecemos nuestro apoyo y colaboración en cualquier necesidad durante este difícil momento. Nos unimos al duelo y enviamos fuerzas, deseando también una pronta y completa recuperación a las personas heridas en este lamentable incidente”, expresan en un comunicado.

La asociación de restauración de Pimem también muestra sus condolencias a todos los familiares de las personas fallecidas en la tragedia y quiere hacer llegar “el más sentido apoyo a las personadas heridas y a todos sus familiares”. Por otro lado, a la espera del resultado de las investigaciones transmite “el convencimiento que el sector de la restauración en su conjunto es conocedor y cumplidor de todas las normas de seguridad y que a lo largo de los años así se ha demostrado por la confianza depositada tanto de los residentes como de los turistas”. Desde Pimem agradecen a la policía y a los bomberos su actuación que “seguro que han ayudado a que no hubiera que lamentar más daños personales”.

Por su parte, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y la Asociación de Cadenas Hoteleras de Baleares manifiestas sus “condolencias a las familias de las vidas perdidas y heridos por el derrumbe” . “Destacamos la rápida actuación de los equipos de emergencia y seguridad”, añaden. Por lo demás, piden “máximo respeto y rigurosidad hasta que se determine lo sucedido”.