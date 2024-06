Cuando uno ha convivido con un cantante mucho tiempo ya sabe a lo que se expone. Eso es lo que iba a experimentar por segunda vez María en 'Firs Dates'. La empresaria retirada de 68 años, explicó en su primera entrevista al programa de Carlos Sobera que ha estado toda su vida con un rockero. La rockera, también de nacimiento, comentó que Fortu, el cantante de la banda española 'Obús' era su exmarido.

Su cita iba a ser Flores, un rockero profesional y cuando compone saca todo lo que lleva en su interior. Formó parte de uno de los grupos de rock pioneros en España allá por los años 60. Tras dejar la música sintió un gran vacío interior y se metió en el mundo de la iglesia para llenar su espíritu con el evangelio.

Flores comenzó la cena diciéndole a María que le gustaba su chupa y contándole que a él le gustaba mezclar los colores y no ir siempre de negro, como mandan algunos cánones rockeros. Además, le contó su paso por su espiritualidad porque a él siempre le ha gustado el tema bíblico. Siguiendo con el tema del rock, le ha contado que fue el primero en tirar la guitarra en un concierto y ella ha querido saber si no le daba pena romperla, pero la guitarra no era suya.

María sintió en la cita que el rockero no paraba de hablar y que ella no había dicho casi ni su nombre “si tenemos una segunda cita, voy a llevar una hoja y voy a establecer turnos de cinco minutos…”.

María le ha explicado que su exmarido era Fortu y Flores ha flipado porque él conoce al cantante de Obús “como es el destino” y le ha contado una anécdota que tuvieron con una chaqueta perdida y luego encontrada.

La decisión final

Los solteros brindaron por haberse conocido, pero en el momento de la decisión final, María explicó que sí repetiría para conocerle mejor, aunque hubiera preferido que no fuera músico. Por su parte, le ha dicho que no cumplía con su ideal de mujer.