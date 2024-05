El magistrado Joaquín Andrés: «La pulsera hay que colocarla siempre que la víctima quiera»

«La pulsera telemática o control telemático de las medidas de alejamiento es una buena medida, pero hay que hacer algunas reflexiones. Yo creo que es un dispositivo que hay que colocar siempre que la víctima también quiera llevarlo». El magistrado Joaquín Andrés, del juzgado de violencia sobre la mujer 2 de Palma, lo tiene claro. Las pulseras telemáticas suponen un control de localización permanente no solo para los presuntos agresores, sino también para las mujeres maltratadas. «A veces son las propias víctimas las que no quieren que se sepa dónde están, qué están haciendo, etc.», explica el juez.

«Yo considero que no hay que imponerle a la perjudicada el control, excepto en circunstancias muy excepcionales, que no es imponerle, es convencerla de que realmente el beneficio que se obtiene es mejor que la situación en la que está», agrega el magistrado.

«Una medida de control telemático no tiene ninguna vigencia si no le decimos al hombre a dónde no puede acercarse. Entonces, si ella tiene un domicilio desconocido, pues tampoco parece que sea lo más correcto que le pongamos una pulsera», detalla Andrés. También se pueden dar situaciones de estrés. «Si la mujer vive por ejemplo cerca de la Vía de Cintura, la pulsera puede sonar en multitud de ocasiones simplemente porque él va en autobús por esa vía. Entonces, eso estresa a la víctima, que prefiere no llevar este sistema», indica el juez.

Superados algunos problemas técnicos de instalación, el magistrado Andrés destaca que esta medida es «especialmente eficaz porque no hay una sobredimensión de pulseras» en las islas, lo que conlleva una rápida respuesta de Policía Nacional y Guardia Civil.

«El dispositivo telemático funciona bien porque persuade al autor de no acercarse a la víctima», asegura Rocío Soleto, inspectora de la UFAM de Policía Nacional. «Cuando la sala del 091 recibe una llamada porque ha saltado una pulsera, se comprueba siempre. Luego, nos llegan los informes de Cometa, que se introducen en el sistema Viogén para proteger a la mujer y se comunican al juez», dice el inspector de la UFAM Pedro López.

