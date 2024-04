El PSIB reivindica la continuidad de Sánchez como "una victoria de la democracia"

El PSIB-PSOE reivindica la decisión de Pedro Sánchez de continuar como presidente del Gobierno porque supone "una victoria de la democracia" después de estos cinco días de "reflexión" en los que los socialistas confiaban en que siguiera a pesar de que las primeras interpretaciones hacían prever que podía dimitir: "Nunca habíamos llegado a este nivel, no podia ser que la política del fango y la política destructiva se impusieran".

El secretario de Organización del PSIB, Cosme Bonet, defiende que Sánchez es un presidente "comprometido con los valores democráticos que han hecho progresar a España" y asegura que estos días han servido para armar un PSOE "movilizado y cohesionado, con fuerza, proyecto sólido y una mayoria parlamentaria firme" gracias a que los socios parlamentarios hayan demostrado su "compromiso" con el Gobierno de coalición.

"Tenemos esperanza en que estos días hayan sido también de reflexión para el conjunto del país. Lo primero es agradecer a la ciudadanía el apoyo, compromiso y empatía demostrados, así como a la militancia socialista por su compromiso, constancia e infatigable dedicación al proyecto de progreso", afirma Bonet.

El dirigente socialista afirma que este "periodo de reflexión" servirá para que el país avance después de escuchar "discursos deshumanizantes" hacia el presidente del Gobierno: "Nos puede pasar a todos que llegue un momento en que necesitamos parar, y era posible que Sánchez decidiera pasar página porque no es normal que un presidente tenga que llegar a esta circunstancia".

Asimismo, insiste en que la ciudadanía debe seguir teniendo confianza en las instituciones políticas, el Poder Judicial o la prensa: "No puede confundirse la libertad de expresión con la libertad de difamación. No podemos aceptar que en política todo valga para destruir al adversario. Demasiada gente se hace llamar periodista sin serlo, ejercen la libertad de difamacion, se trata de desenmascararlos y que no ganen".