Extraoficial: Génova, Bambú y el Opus se confabulan para amnistiar a Vox

Ahora que todos han hecho el ridículo -y qué ridículo-, solo nos queda por ver quién se humilla más, si los cinco tránsfugas o el rebaño de fieles sumisos de Santiago Abascal, todo ello con un PP que ha atizado el fuego y ahora se pone de perfil. Resultaría patético si no fuera porque el daño institucional infligido es mayúsculo. Y que no digan que esto ya lo vivimos con lo de Xelo Huertas: entonces la tránsfuga de Podemos se atrincheraba en la presidencia del Parlament; ahora todo un Govern apoyaba el desalojo de Gabriel le Senne para aupar a una tránsfuga Idoia Ribas como segunda autoridad de Balears. Igual de esperpéntico, sí. Pero no, no es lo mismo.

