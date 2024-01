La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reunido esta mañana a la mayoría de sus alcaldes para firmar un manifiesto contra la ley de amnistía en un acto en el que ha cargado en varias ocasiones contra el presidente del Gobierno y la presidenta del Congreso: "Pedro Sánchez lo hace todo con la complicidad de Francina Armengol, guardando informes, cambiando a letrados del Congreso y atacando a altos funcionarios". Además, la líder del PP balear ha afirmado que "el sectarismo que vivimos durante ocho años en Baleares ahora se conoce en toda España". Así, ha expresado que el Govern está preparando "todas las herramientas juridicas a nuestro alcance" para recurrir la ley de amnistía justo después de su aprobación en el Congreso.

Prohens acusa a Sánchez de presentarse a las elecciones del 23J "engañando de forma masiva a los ciudadanos, sobre todo a sus propios votantes" por decir que no aprobaría una ley de amnistía y que no incluiría delitos de terrorismo. "Tenemos un presidente que se atreve a señalar y atacar con nombre y apellidos a jueces y fiscales", ha señalado la dirigente del PP después de las críticas del Gobierno al magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que acusa de terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont: "Esto jamas lo habíamos visto en democracia y no lo vamos a tolerar".

En este sentido, ha denunciado un "trato de favor" del Gobierno hacia Cataluña en perjuicio de las otras Comunidades Autónomas por sus negociaciones bilaterales y, sobre todo, ha defendido la autonomía fiscal de Baleares tras el anuncio de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, para recuperar el Impuesto de Sucesiones en las regiones donde ha sido eliminado por el PP.

Prohens ha realizado una defensa sin ambages de esta decisión e incluso ha afirmado que será "una de las cosas que tendrán más impacto" de las últimas legislaturas en las islas: "Era un impuesto que atacaba a las rentas medias y familias, a nuestra forma de ser y a la cultura del esfuerzo y el sacrificio y del trabajo de padres y abuelos. No era un tema economico y no iba de ricos y pobres, sino de gente normal y corriente que durante toda su vida había ahorrado y que no era justo que, a la hora de despedirse de un familiar, el PSOE ponía la mano para recaudar". Por ello, ha reclamado a PSOE y Sumar que, en caso de querer recuperarlo, se lo "ganen" en las próximas elecciones autonómicas: "Que se lo digan claro a los ciudadanos para que puedan decidir libremente".