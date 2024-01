Los diputados y los miembros del Govern recurren a diversas y variadas fuentes de inspiración cuando suben a la tribuna del Parlament para defender sus postulados o exponer sus proyectos. Fragmentos de la Biblia, los consejos del maestro Yoda o incluso los refranes que solía emplear la abuela de uno de ellos son solo algunos ejemplos de a quiénes citan los parlamentarios para apoyarse en sus intervenciones.

Una de las más recientes y llamativas ha sido la referencia al más legendario entrenador de jedi por por parte del conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, durante el debate de los Presupuestos autonómicos en la Cámara autonómica.

"Si errores no has cometido y aun así perdiendo estás, un juego diferente deberías jugar", dijo el conseller dirigiéndose a la oposición. La respuesta vino del socialista Llorenç Pou, que añadió aquello de "el miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento" para cerrar una de sus réplicas.

Las referencias, en todo caso, se extienden más allá del universo de Star Wars. También en el pleno de las cuentas autonómicas, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, filólogo clásico de formación, había recurrido a la Biblia y empleado el latín para referirse al acuerdo entre PP y Vox para aprobar los Presupuestos de 2024. "Pater, dimitte illis non enim sciunt quid faciunt", traducido por el célebre "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen".

A los textos sagrados recurrió una vez el portavoz socialista, Iago Negueruela, también a cuenta de las relaciones entre los socios de investidura. En el debate del techo de gasto el 7 de noviembre, el socialista recurrió a Pilato cuando dijo "inocente soy de la muerte de este hombre, vosotros veréis lo que hacéis, lo escrito escrito está". Estaba pidiendo al PP que rompiera con Vox.

Las referencias religiosas o espirituales no faltan en los debates parlamentarios. En julio, durante el debate de investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, citó al obispo sudafricano y célebre pacifista Desmond Tutu -"si eres neutral en situaciones de injusticia has elegido el lado del opresor, si eres neutral en situaciones de desequilibrio, te has puesto al lado del más fuerte"- mientras se debatía sobre la presencia social del catalán y el castellano.

En el mismo debate, el menorquinista ya había recurrido al papa Francisco y a su encíclica 'Fratelli tutti' para hablar del impacto de las políticas liberales sobre los más desfavorecidos: "Si la sociedad se rige primariamente por los criterios de la libertad de mercado y de la eficiencia, no hay lugar para ellos, y la fraternidad será una expresión romántica más".

En aquel mismo debate, Marga Prohens se había presentado como candidata a presidenta citando y asumiendo los postulados del premio Nobel y filósofo Bertrand Russell cuando dijo que "un auténtico liberal se distingue no tanto por lo que defiende sino por la actitud con la que lo defiende, la tolerancia antidogmática la búsqueda del consenso y el diálogo como esencia democrática".

A científicos, concretamente los 1.600 que firmaron una carta asegurando que "no hay ninguna emergencia climática", recurrió el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, en el debate de una moción sobre transición energética a finales de septiembre.

El diputado de Vox ha sido protagonista en algunas sesiones, precisamente a cuenta de sus fuentes de inspiración, como cuando el 21 de diciembre acudió al fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, afirmando que "no se puede hablar de patria a un pueblo que no tiene el pan y no conoce la justicia". Justo hace un año, también en un debate de presupuestos, citó al también falangista Ramiro Ledesma, que dijo que "solo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria".

En el capítulo de personajes célebres, pensadores, filósofos o grandes eruditos figuran igualmente Cicerón, citado por el propio Rodríguez, -"la naturaleza quiere que la amistad sea auxiliadora de las virtudes y no compañero de los vicios"-; Séneca, traído por el socialista Álex Pitaluga -"es preferible molestar con la verdad que complacer con adulaciones"-; Albert Camus -"la necesidad imperiosa de tener razón es señal de un espíritu común"- referido por el conseller de Educación, Antoni Vera; Isaac Newton -"somos como niños a hombros de gigantes"-, que recordó Llorenç Pou (PSIB) o Miguel de Unamuno, a quien se refirió Francisco Cardona apuntando que "en todos los órdenes la muerte es la mentira y la verdad es la vida y si la verdad nos lleva a morir, vale más morir por la verdad, morir de vida, que no vivir de mentira, vivir muriendo". Vale la pena recordar que Cardona acabaría dejando Vox dos días después de pronunciar estas palabras.

No faltan, a cuenta del trabajo de la clase política, las más recurrentes y sabidas. El pasado 20 de diciembre, el 'popular' Pedro Álvarez recordó el célebre "en política se puede hacer todo menos el ridículo", del expresidente catalán Josep Tarradellas; y en octubre, a cuenta de la creación de una comisión sobre la digitalización en las aulas, la diputada de Vox Manuela Cañadas trajo a colación aquello de "si quieres que algo sea hecho, nombra a un responsable y si quieres que se demore eternamente, nombra una comisión", que se atribuye a Napoleón. A principios de octubre, el socialista Llorenç Pou había recurrido a las diferencias, apuntadas por Winston Churchill, entre "los políticos que crean problemas y los que los solucionan".

El refranero español y Pedro Sánchez

Además de los postulados de los grandes pensadores o las citas trascendentes de las Sagradas Escrituras, también es frecuente que los parlamentarios y los miembros del Ejecutivo autonómico recurran a algo más mundano pero igual de efectivo como el refranero popular en sus discursos.

Lluís Apesteguia es uno de los diputados que más recurre a esta figura retórica y lo hace, además, recurriendo a sus raíces peninsulares y apoyándose "en su abuela asturiana". Así, en un pleno de mediados de noviembre se le escuchó decir "a buen entendedor, pocas palabras bastan" sumando la versión en catalán "qui té orelles que escolti".

En el debate que supuso la aprobación del techo de gasto al segundo intento, el ecosoberanista recordó que "para este viaje no hacían falta alforjas" y en otra ocasión recuperó aquello de "quien parte y reparte se queda la mejor parte", en una interpelación al Govern sobre financiación.

En la misma línea, la menorquinista Joana Gomila celebró con un "nunca es tarde si la dicha es buena", que el PP aceptara una de sus enmiendas a las cuentas autonómicas.

Pero al margen de las referencias más o menos habituales, en los debates de los últimos meses se han colado referencias poco frecuentes. A partir de las negociaciones entre PSOE y los partidos independentistas sobre la amnistía, la Constitución y la jurisprudencia se han convertido en documentación ampliamente citada, a un lado y a otro. El propio presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, por sus cambios en la forma de enfrentarse a la problemática ha sido parafraseado en las sesiones en la Cámara autonómica.

Sirve como ejemplo el día en el que durante una pregunta parlamentaria en la que se hizo referencia a los acuerdos PP-Vox, el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, aseguró que Pedro Sánchez pasó de decir en 2021 que "la amnistía es claramente institucional" a sostener en 2023 que la amnistía "lejos de ser inconstitucional, forma parte del pacto fundacional de la democracia española".