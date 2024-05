Estudiantes de la UIB acampan contra la ocupación israelí en Gaza

Más de un centenar de estudiantes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) convocados por Ciutadans per Palestina, además de un gran número de docentes, han aprobado en asamblea el inicio de la acampada denuncia contra el "genocidio" que aseguran que sufre la población palestina reprimida en la franja de Gaza. De este modo los alumnos se suman a esta corriente desatada en Estados Unidos tras la detención de más de cien estudiantes en la universidad neoyorkina de Columbia, donde se formó una macroacampada que terminó en revueltas con la policía. Desde entonces -dos semanas atrás-, cientos de universidades de todo el mundo, incluidos países como Líbano, India o España, han replicado unas protestas contra la ofensiva israelí en la Franja que ya se ha cobrado la vida de más de 30.000 personas y que a su vez se han ido intensificando tras la ocupación de paso de Rafah por parte del Ejército israelí el pasado lunes.

En la asamblea celebrada en el campus de la UIB, unos 120 estudiantes se han organizado para poner en marcha la acampada, instalada desde este mediodía. Para la primera noche se espera que unas 25 personas pernocten en la zona verde ubicada entre la farmacia y los edificios Ramon Llull y Guillem Cifre de Colonya, un "punto estratégico y de más visibilidad", según han anunciado los organizadores. Los mismos han apuntado además que la propia universidad ha aprobado la concentración y ha puesto ciertas facilidades para aquellos que duerman en las tiendas de campaña tales como baños portátiles o un refuerzo de la seguridad del recinto.

Han calificado como "muy positiva" la acogida de la acción reivindicativa, de la cual han clarificado que no se trata de "ningún campamento de verano": "Aquí estamos reivindicando algo muy claro, como es el genocidio por parte del estado de Israel. Sí que es cierto que vamos a estar acampando o bien hasta que haya alguna respuesta por parte de los superiores, o bien hasta que haya algún tipo de respuesta del estado español. Nuestro propósito principal es sumarnos a la gran causa estudiantil y no ser menos por parte de nuestra universidad". También han querido reivindicar que no se tratan de estudiantes "imparciales", sino de alumnos que "quieren dar voz a lo que está ocurriendo".

Han celebrado que, tras una reunión con la universidad el pasado 9 de mayo, el rector se comprometió a aprobar una partida económica para acoger a estudiantes y docentes de Palestina en la UIB. Sobre este tema interpelará el diputado de Vox, Sergio Rodríguez, al conseller de Educación Antoni Vera, a quien preguntará el próximo martes en el Parlament si su departamento aportará recursos económicos para financiar la acogida de alumnos y profesores palestinos.

Por otro lado, se ha dado voz a las reclamaciones de los estudiantes a la rectoría de la Universitat: que se condene "la limpieza étnica orquestada" desde su junta de gobierno, establecer mecanismos para cortar lazos comerciales e institucionales con empresas relacionadas con Israel tales como HP, CATS o el Banco Santander -todas con relaciones comerciales activas con la UIB- así como permitir en el campus la difusión de críticas contra Israel. En esta línea, han criticado una charla obligatoria producida en la facultad de historia en la que participaron varios militares miembros de la OTAN, así como también exigen al Estado central que corte relaciones el estado hebreo.

Organizados en comisiones que se encargarán de los víveres, de los materiales necesarios para pasar los días, de la comunicación y difusión de la acampada así como también de la organización de actividades divulgativas sobre el conflicto, entre otros, los estudiantes que dormirán en la Universitat se han mostrado más que preparados para afrontar una protesta que ya se ha alargado más de una semana en la Universidad Complutense de Madrid. Ésta también ha tenido un gran apoyo docente traducido en más de 300 firmas entregadas al rectorado para que corte las relaciones con empresas y academias cercanas a Israel.

El sindicato educativo STEI ha mostrado públicamente su apoyo a la acampada de estudiantes, a quienes ha expresado su "admiración" por la acción. Han reclamado además el cese de las operaciones israelís "en el contexto actual de un genocidio".