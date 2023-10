Visto el éxito de la temporada turística y con unas perspectivas «igual de buenas» para 2024, revolotea que se pueda repetir la situación que se vivió con la Primavera Árabe, y que los destinos competidores pierdan flujos de turistas que se redireccionen a Baleares. En ese contexto, el alcalde Palma, Jaime Martínez, advirtió ayer de que puede agravarse la saturación en las islas si nos viéramos beneficiados «entre comillas» con la llegada de más visitantes por la guerra entre Israel y Hamás. «Nos puede generar un problema añadido», porque «este año vamos a recibir a 18 millones de turistas» y está «encima de la mesa si podemos gestionarlos con las infraestructuras que tenemos».

Martínez participó en la jornada Perspectivas del sector turístico balear para 2014, organizada por APD (Asociación para el Progreso de la Dirección), que lidera en Baleares Llorenç Fluxà y que fue clausurada por la presidenta del Govern, Marga Prohens. A la pregunta de José Antonio Fernández de Alarcón, socio director de Monlex y moderador en el debate, sobre qué pasará en el sector, «acostumbrado a vivir en la incertidumbre, ahora «con el desastre en Oriente Próximo», el alcalde palmesano, consideró que las perspectivas para 2024 son «igual de buenas» que este año. Si bien el próximo ejercicio se pueden dar «unas circunstancias más complejas» y aludió a las incertidumbres «geopolítica fuera de España» y a que «a partir del mes que viene también podemos tener situaciones políticas que pueden traer otro tipo de consecuencias», en alusión, sin nombrarlo, al gobierno de coalición que negocia Pedro Sánchez, lo que afectaría «a la reputación» del país.

Compatibilizar "éxito" turístico con convivencia

«Entre comillas nos beneficiaria como destino político» del conflicto israelí, aunque, avisó, «no sé si eso es un beneficio» para la próxima temporada. «Este año vamos a recibir 18 millones de turistas en Baleares y ya tenemos encima de la mesa si podemos gestionarlos con las infraestructuras que tenemos porque en veinte años no hemos hecho nada».

El primer edil popular afirma que está «centrado en ver de qué manera puedo compatibilizar el éxito que tenemos con el bienestar que debemos tener en las islas.». Y, en ese sentido, considera que «desgraciadamente» el conflicto bélico que a priori «nos pueden ‘beneficiar’, nos puede generar un problema añadido en un momento en el que tenemos que solucionar una serie de problemas que llevamos muchísimos años sin encarar como deberíamos».

Junto con Martínez, departieron el director general de Turismo del Govern, Josep Aloy, y el conseller insular del ramo, José Marcial Rodríguez. Los tres disertaron sobre la importancia de combinar el bienestar de los residentes con el de los turistas y fueron muy críticos sobre lo que se ha hecho en las dos legislaturas de Francina Armengol. Aloy incidió en la «necesidad de gestionar el éxito tras la pandemia por la convivencia».

«En estos últimos ocho años no ha habido una sola infraestructura» mejorada en el archipiélago

Con el conflicto de Oriente Próximo en el ambiente, Aloy expuso la petición que ha recibido de la industria de los cruceros «Ayer [por el jueves] estuvimos reunidos con parte del sector y nos dijeron que hay una cierta presión porque una parte de la flota que estaba en el Mediterráneo Oriental se está planteando la posibilidad» de que Palma sea su puerto base». Y esto se produce «cuando aún estamos en el debate de cuántos cruceros han de venir [el Govern es partidario de relajar el acuerdo que los limita]. «Si además acumulamos esto, es complicado» reconoció.

Alargar ejecución de fondos europeos

El director general de Turismo avivó las críticas hacia el Pacto de Progreso porque «estos últimos ocho años no ha habido una sola infraestructura, no hemos mejorado el tema de circuitos del agua, ni el transporte, por lo tanto es muy difícil que gestionemos» la elevada afluencia de turistas. Más en una situación de «impasse» con un gobierno en funciones. Aloy saco a colación la «discusión importante» que mantiene con el Ejecutivo central por 100 millones de euros de fondos europeos que se deben ejecutar antes de que termine 2024. «No tengo interlocución en Madrid porque nadie decide en estos momentos que se pueda retrasar hasta 2026, «con el riesgo de tener que devolver el dinero con intereses».

Para Rodríguez, «es muy triste decir que tenemos un problema de agua y culpemos a la actividad turística de la pérdida del 40 % de las canalizaciones». «No hemos hecho los deberes estos años y ahora tenemos muy difícil gestionar la gente que nos viene».