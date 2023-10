El director de la Oficina Anticorrupción, Cristóbal Milán, se ha mostrado preocupado con la iniciativa exprés que llevará a cabo el Partido Popular para clausurar el ente lo más rápido posible. En este sentido, Milán asegura que la proposición de ley presentada por los populares "no habla en ningún caso de prevención y lucha contra la corrupción ni tampoco de la posibilidad de presentar denuncias por parte de los ciudadanos. Esto es lo que no está en la ley y es lo que no quieren", ha determinado.

El director de la oficina ha estado presente esta mañana en la entrega de premios a los alumnos del Instituto San José Obrero del concurso organizado por el organismo. Así, Milán ha expresado que no están "nada contentos" con la decisión tomada por el Ejecutivo. "Es una auténtica lástima que cierre. El nombre de la oficina es de prevención y lucha contra la corrupción, no estamos nada contentos pero es una decisión del Govern y no queda más remedio que aceptar lo que quiere el legislativo". El PP fulmina por ley la Oficina Anticorrupción que investiga la trama de Campos Respecto a la investigación del director general de Emergencias del actual Govern, Sebastià Sureda Mas, de encabezar una trama de corrupción urbanística en Campos desde 2015 como concejal responsable de esta área, Milán ha determinado que "la investigación de este caso está en marcha y tiene sus trámites igual que marca la ley con el resto de casos". En este sentido, ha explicado que, según marca la nueva ley, en el caso de que la investigación quedara abierta una vez se cierre la oficina, pasaría a estar en manos del propio Govern. Anticorrupción acusa a un director general de Prohens de delitos urbanísticos Clausura exprés de la oficina El Partido Popular de Baleares cerrará por la vía rápida la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, creada en 2016 por el Pacto. Los populares presentaron esta semana por sorpresa una proposición de ley que tiene por objetivo la clausura exprés del ente en un plazo de tres meses a partir de su entrada en vigor y el cese fulminante de su director, Cristóbal Milán. Los populares han puesto a Milán en el centro de la diana y, a pesar de que la clausura del ente se puede posponer hasta tres meses, su destitución tendrá lugar justo el mismo día en que entre en vigor la ley. «Había muchos nervios por el cierre y han querido dar los últimos coletazos», aseguró la portavoz adjunta del PP, Marga Duran,