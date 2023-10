Jesús Cuartero: «El mercado americano crece en Mallorca a pasos agigantados esta temporada»

El turismo de lujo en la isla ha vuelto a alcanzar cifras espectaculares en la temporada 2023. Jesús Cuartero, el presidente de Essentially Mallorca, asociación que reúne la oferta prémium de diferentes sectores, repasa la evolución del verano. Mientras, Essentially, que ha pasado de tener 23 socios en 2019 a 51 en la actualidad, ya se prepara para seguir promocionando la Mallorca de lujo en ferias internacionales como la International Luxury Travel Market (ILTM), en Cannes, en diciembre, o Emotions Travel Community Europa, en Sevilla, el próximo mayo. También buscará estar presente en las que se celebran en Asia y Latinoamérica.

¿Qué balance hace de la temporada? ¿Ha ido mejor que el año pasado?

Afortunadamente, hemos tenido un septiembre brutal y ahora viene un octubre también poderoso. Las sensaciones que recogemos de nuestros socios son más que positivas. Con medias de ocupación del 93%. Está siendo un muy buen año respecto al pasado y quizá hay una tendencia cada vez más marcada a alargarse la temporada. El cliente del sector prémium es menos estacional. Me da la impresión de que la temperatura más alta, que cada vez se va alargando un poquito más —no sabemos si es una tendencia que viene para quedarse—, hace que haya mucho movimiento. Estamos a la altura de la temporada de 2022.

En agosto vinieron 3 millones de turistas, ¿la masificación lleva al turista de lujo alejarse de la isla en el mes pico?

Pues podría ser. Siempre hemos tenido la sensación de que finales de agosto hay un pequeño bajón, a lo mejor es porque acaba el verano, ya te preparas para la vuelta al cole. Nuestro cliente no está tan sujeto a vacaciones limitadas. Algunos vienen dos, tres, cuatro veces a lo largo del año. Se pueden permitir disfrutar de la isla en un momento no tan puntual. Estamos en el camino adecuado, ese otro turismo, que me va a permitir casi ni nombrarlo, cada vez está siendo más residual.

¿Cómo ha ido la evolución por mercados? ¿El turismo americano ha evolucionado al alza en el segundo verano con vuelo directo?

Hay un incremento del mercado americano de dos dígitos. Sin acabar la temporada todavía, la subida está cerca del 30 % respecto al año pasado. Se está convirtiendo en un mercado de referencia para nuestra isla sin ningún género de duda. Pronto estará a la altura del alemán, del británico y del nórdico que son nuestro top tres. Se está acercando a pasos agigantados.

¿Hasta cuándo prevén el alargamiento de la temporada? ¿Qué porcentaje de hoteles de alta gama permanecerán abiertos?

Estamos viviendo una situación nueva, y como con la pandemia fuimos capaces de adaptarnos a aquella situación tan complicada sin perder la atención personalizada y la calidad que tenemos, ahora vemos que el último minuto en nuestro sector ha venido para quedarse. Nos están entrando peticiones y está llegando clientes con poca planificación. Habrá unas aperturas y cierres parecidos a los del año pasado, pero tenemos que esperar a ver cómo evoluciona este efecto y hasta qué punto vamos a seguir recibiendo gente, con la llegada ahora en octubre de grupos de calidad también en el sector MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones, por sus siglas en inglés). Cada vez tenemos más iniciativas que destacan por la apuesta por el producto local y la autenticidad de Mallorca.

¿Qué objetivos se marcan de promoción este 2024? ¿A qué mercados se van a dirigir en las principales ferias de lujo?

Es justo lo que estamos hablando ahora con la Administración y sus nuevos responsables. Estoy muy satisfecho porque ya desde sus inicios están contando y pidiendo opinión a Essentially Mallorca. Tienen muy claro que hay mercados que hay que mantener y que no hay que dejar de lado, aunque sean maduros, para crecer en el sector prémium. El americano hay que seguir trabajándolo e intentar que no solo haya la ruta con Nueva York, sino que pudiéramos abrir otra en la costa oeste de Estados Unidos. Creo que tenemos que hacer una mirada hacia Sudamérica. Los destinos de larga distancia, como Australia y Asia, no tenemos que descartarlos. Se están celebrando bodas de gente que viene de Australia, llegan a montar en bici de ese país, otros turistas vienen de México y de Brasil. Antes los contemplábamos como algo difícil, pero tenemos que romper esa barrera y empezar a trabajar con ellos y así se lo hemos expresado a la Administración, para atacar a estos mercados.

¿Cómo evalúan las nuevas directrices de la política turística? ¿Comparten que Deporte y Cultura se hayan aunado a la conselleria de Turismo?

Si son capaces de tener una visión transversal de cada uno de los sectores y ver que el todo es mayor que las partes, no me parece mala idea. Es un hecho que el cliente de lujo está moviéndose en distintos sectores. No solo viene a alquilar la mejor suite en un avión privado o a alquilar el coche más lujoso o tener el mejor servicio de transfer. Quiere jugar en el mejor campo de golf, montar en bici en un territorio preparadísimo para ello y disfrutar de las comodidades de un gran hotel. Si somos capaces de traer eventos de cultura de primer orden y conectar con la gastronomía, vamos a generar esa conexión. Y, además, es que para mí cada vez es más difícil hacer clasificaciones que se tienen que hacer para poder trabajar y planificar. Hay tanto contacto para el cliente de lujo entre dónde me alojo, qué veo, qué como y qué hago... Están en los inicios de su mandato, soy optimista y pienso que tienen claro que hay mucha conexión entre cada uno de los sectores para poder hacer una buena promoción.

¿Cuáles serán sus aportaciones a la futura ley turística? ¿Qué demandan a los nuevos equipos de gobierno?

Lo resumo en una: apostemos por la calidad antes que la cantidad. Si podemos hacer que los distintos elementos de nuestra economía se articulen —como la agricultura de kilómetro cero, tan demandada, la cultura, que ofrece y mantiene edificios y eventos que atraen, el deporte, que puede arrastrar fuera de temporada y permitir que los puestos de trabajo se alarguen—, eso sería el resumen de la demanda que estamos haciendo a la Administración.

¿Para cuándo vamos a tener cifras de negocio propias del turismo de lujo en Mallorca?

Una de las cosas que estamos en la línea de trabajo de colaborar con las Administraciones es que queremos implementar la elaboración de un estudio propio serio, riguroso, estableciendo una estrategia que realmente nos permita monitorizar nuestro sector. Se nos ha incluido tradicionalmente dentro del volumen general del turismo y Mallorca como destino maduro dentro del sector de lujo tiene que hacer unas estadísticas propias y estamos trabajando en ello. Lo queremos implementar con la ayuda de los recursos de la Administración para poder tener esa monitorización específica nuestra.