Condenado en Palma por extorsionar a su exnovia amenazándola con imágenes sexuales de ambos

Un juzgado de lo penal de Palma ha condenado a un hombre a un año de prisión por un delito de extorsión por chantajear a su exnovia amenazándola con difundir imágenes sexuales de ambos para que su actual pareja se enterara de la relación sexual que podrían haber mantenido. El acusado, un ciudadano español de 36 años, exigió a la víctima de forma reiterada la entrega de dinero a cambio de “su silencio” y de no contar nada al actual compañero sentimental de la mujer.

La perjudicada en un primer momento cedió al chantaje del sospechoso y le hizo una transferencia bancaria de 250 euros a principios de octubre de 2023. Este primer pago no satisfizo al hombre, quien de nuevo le pidió más dinero, otros 400 euros, por su silencio. En esta ocasión, su exnovia no claudicó y no le entregó esa suma.

El encausado, que se enfrentaba a una petición inicial de pena de tres años y medio de cárcel por parte de la fiscalía, confesó los hechos esta semana en un juzgado de lo penal de Palma. El ministerio público rebajó su solicitud de condena a 12 meses de prisión al apreciar la circunstancia atenuante de reparación del daño, ya que el sospechoso consignó en el juzgado 250 euros y otros 600 euros en concepto de indemnización. El abogado de la acusación particular se adhirió a la modificación efectuada por el fiscal y, así, alcanzaron un acuerdo con el letrado de la defensa.

Admite los hechos

Tras reconocer los cargos y declararse culpable, la magistrada impuso al acusado la pena de un año de cárcel como autor responsable de un delito de extorsión con la circunstancia agravante de parentesco y la atenuante de reparación del daño. Además, la jueza le prohíbe aproximarse a menos de 500 metros y comunicarse con la víctima por un periodo de cuatro años.

En concepto de responsabilidad civil, la sentencia fija una indemnización a la perjudicada de 250 euros por el dinero que tuvo que pagar al ser extorsionada y otros 600 euros por el daño moral que ha padecido. Ambas cantidades ya han sido entregadas por el sospechoso. El fallo ya es firme porque las partes anunciaron que no iban a interponer ningún recurso.

Este caso de extorsión fue investigado por el juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Palma. Los hechos se remontan al pasado mes de octubre de 2023. El encausado había mantenido una relación sentimental con una mujer durante los años 2017 y 2018. Ambos no se habían visto desde entonces, pero, cinco años después, el día 4 de octubre de 2023 coincidieron. A partir de ese día, el sospechoso, “con intención de beneficiarse económicamente y mediante expresiones intimidatorias”, según la fiscalía, exigió a su exnovia de forma reiterada y a cambio de “su silencio” la entrega de dinero diciéndole que contaría a su actual pareja la relación sexual que habrían mantenido. El hombre la extorsionó con el pretexto de poseer imágenes sexuales de ambos.

De esta manera, logró que la víctima días más tarde, en concreto, el 7 de octubre de 2023, le hiciera entrega mediante transferencia bancaria de 250 euros. No contento con ello, el acusado posteriormente volvió a pedirle otros 400 euros por su silencio, pero la perjudicada esta vez no se los entregó.

El 9 de octubre de 2023, un juzgado de Palma dictó una orden de protección en favor de la mujer, por la que prohibía al hombre acercarse a una distancia de 500 metros a la víctima, su domicilio, lugar de trabajo y cualquier sitio en el que pudiera encontrarse, así como comunicarse con ella.

Suspensión de la pena de cárcel

La magistrada de Palma que ha condenado al hombre le ha suspendido la pena de un año de prisión por un periodo de dos años en los que no podrá cometer otros delitos. La jueza ha atendido la petición del abogado de la defensa, quien, al final de la vista oral, solicitó la suspensión de la condena al alegar que su representado carece de antecedentes penales. El fiscal no se opuso y tampoco la acusación particular.