La primera reunión formal entre los hoteleros y los autoridades turísticas, celebrada este martes en el hotel Castillo Son Vida, ha tenido un gran poder de convocatoria entre los empresarios. El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha sido enfático al afirmar que “vamos a elaborar una ley de la mano del sector”. Eso sí ha subrayado que “no solo el hotelero”, sino de todos los implicados en la actividad turística. En el mismo encuentro, el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, ha recalcado que el Govern tiene “la obligación de legislar, crear una norma”, pero con las trasferencias de todas las competencias, el verdadero gobierno de turismo” es el Consell de Mallorca.

Primer aviso a navegantes de Rodríguez, si bien ha puesto de manifiesto que la colaboración público-privada y la pública-pública es lo por lo que van a “abogar” y desde la institución insular se transmitirá a los ayuntamientos de la isla.

La saturación y los efectos del turismo de excesos este verano es uno de los temas sobre los que se ha interpelado a los consellers, quienes han dejado clara la “preocupación” al respecto. Bauzà ha dejado en el aire la posibilidad de que se reforme la norma contra el turismo de borrachera. “Venimos a sumar, a reformar lo que no funciona”, aunque “no venimos a llevarnos por delante todo lo que se ha hecho”. Ha señalado el ‘popular’ que ahora se centran en “ una primera toma de contacto” y se ponen a disposición de todos los implicados en el caso de que se requiera modificar el decreto.

Sobre la sensación de saturación por parte de los propios turistas, Rodríguez reconoce que “hay momentos, lugares, en los que se da la “sensación de preocupación o de saturación” en algunas partes de la isla, una isla “que no es solo Palma”. Llama a “analizar cada situación”. Sobre los excesos, el conseller insular de Turismo se ha referido al modelo del ayuntamiento de Calvià donde las sanciones están funcionando con las trasferencias de inspección e instrucción asumidas por el consistorio. “Es un modelo que no está extendido a los otros municipios” y le permite a Calvià “tomar decisiones de una manera más rápida”, modelo que se tendrá que evaluar. Ha insistido en que se trata de un problema “de orden público” y depende de ordenanzas y efectivos policiales.

Camas elevables “no obligatorias”

Si la medida estrella del Govern Armengol en la ley turística, la sustitución de las camas por modelos elevables dejará de ser una imposición, queda en el aire. Bauzà apela a que escucharán al sector. Y en esa misma comparecencia la presidenta de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Balears, Carolina Quetglas, ha recordado que muchos empresarios ya habían optado por su implantación, si bien ha manifestado que no tiene que ser una medida “obligatoria y no hay que imponerla”.

Por su parte María Frontera ha manifestado que los hoteleros están “muy pendientes de recibir” los fondos europeos que les debían acompañar en inversiones y “necesitan” esa “actualización”. Sobre las reformas hoteleras, que requieren “incentivos” y se deben extender a “todo el ecosistema turístico”, no solo los hoteles, ha señalado que “la situación que tenemos hoy no es la que todos queríamos” en relación a las limitaciones impuestas en la ley Negueruela. “Queríamos haber seguido con esa transformación que la necesitaba la principal actividad turística de las islas”. Cree la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) que no pueden “rebajar” sus objetivos “ambiciosos, otra cosa es que lo consigamos todo en el primer año”.

Para Frontera, la lucha contra la oferta turística ilegal es “prioritaria”, “algo que todos los sectores compartimos” y ha apelado a la tecnología para erradicarla y a las normativas.

Limitación cruceros

La promoción turística, denostada por los socios del Pacto de Progreso, ha salido a la palestra. “Es una de las patas”, del sector, considera Rodríguez. Ante la cambiante situación de la industria, el conseller insular opina que “tenemos quizás que trabajar más en una promoción de guerrilla, más concreta, menos de matar moscas a cañonazos”, para que sea “más efectiva. Asimismo ha insistido en que la ecotasa “por supuesto” que tiene que ser finalista, y en ese sentido trabajarán con el Govern. En ese sentido, Frontera señala que ante la “época cambiante” se tiene que hacer una promoción “más personalizada” porque “no se trabaja solo presencialmente en ferias sino todo el año”.

Ante la demanda de los comerciantes de permitir más cruceros en el puerto de Palma, el conseller Bauzà ha recordado que el acuerdo de limitación con el sector está en vigor y en 2023 y 2024 ya está la previsión hecha, sin embargo “si hay inquietud” por parte de patronales se les “escuchara” para que haya cambios a partir de 2025.