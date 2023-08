Un grupo de 16 taxistas asalariados ha interpuesto un recurso de reposición contra el reparto de las 200 licencias temporales que el ayuntamiento de Palma ha impulsado para este verano.

Según alegan los trabajadores, representados por el abogado Eduard Clavell, el procedimiento diseñado para la adjudicación de licencias es «claramente discriminatorio» para los asalariados del taxi, al no haber reservado un cupo fijo de licencias para este colectivo.

Explica Clavell que la ley establece que, a la hora de otorgar licencias, debe darse preferencia a los conductores asalariados por encima de los titulares precisamente para evitar el acopio de licencias en unas pocas personas y, por tanto, el monopolio en un servicio público.

No obstante, en esta convocatoria no solo no se les ha dado preferencia, sino que no se ha reservado ningún cupo para ellos. En concreto, el decreto de Cort que impugnan los 16 denunciantes establece que las licencias primero se concederán a los titulares que ya posean una licencia ordinaria hasta otorgarlas todas. Solo en el supuesto de que no se asignen todas se empezarían a conceder por orden a los asalariados que lo hayan solicitado.

De esta manera, denuncia el grupo de taxistas, Cort les ha dejado «relegados a una situación de meros comparsas de los titulares, a expensas de obtener las sobras que estos rechacen». El decreto no justifica ni motiva este procedimiento, por lo que los afectados consideran que es una decisión «completamente arbitraria y no ajustada a derecho», tal y como alegan en su recurso por la vía administrativa.

Como se recordará, de las 200 licencias temporales que se ofrecieron, solo se acabaron otorgando 51 por falta de tiempo para encontrar coches disponibles y adecuarlos para su funcionamiento como taxis, tal y como denunciaron los trabajadores del sector. El Ayuntamiento ya ha anunciado que su intención es volver a convocar el resto de licencias este invierno, con más tiempo, para que puedan estar a punto para el próximo verano. En este contexto, el objetivo de los 16 denunciantes es que Cort reconsidere el diseño del procedimiento y admita incluir un cupo para asalariados.

«Somos trabajadores con antigüedades que van desde los cinco hasta los 13 años», señala el portavoz de los 16 taxistas denunciantes, Fabricio Rolando. «Entendemos que no sería lo mismo si lleváramos unos meses, pero hemos trabajado durante mucho tiempo en el sector», continúa. Asegura que hay «por lo menos 600 taxistas» preparados para solicitar una de las licencias temporales que ofrecerá Cort después del verano (como esta vez lo harán con tiempo, prevé una avalancha de solicitudes) y el colectivo de asalariados «corre el riesgo de quedarse fuera» si no se reserva una cantidad determinada para ellos.