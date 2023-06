Pinchazo de las licencias temporales de taxi ofrecidas por Cort: solo hay aspirantes para una de cada cuatro

El refuerzo en el servicio del taxi que el ayuntamiento de Palma pretendía impulsar para este verano va a tener un impacto notablemente inferior al que se había anunciado por el anterior equipo de Gobierno municipal. De las 200 licencias temporales que se ofrecieron, solo han aspirado a ellas 50 taxistas, y desde la patronal mayoritaria en el sector, Taxis-Pimem, ya se vaticina que los que finalmente superarán todos los trámites reducirán todavía más esa cifra. A ello se añade la previsión de esta organización de que estos vehículos no podrán circular hasta la segunda quincena de julio, cuando el aumento de la demanda estival lleva tiempo activado.

El presidente de esta asociación sectorial, Gabriel Moragues, recuerda que ya calificó de «engaño» el plan del equipo municipal que lideraba José Hila, al anunciar en mayo que se ofrecían 200 licencias temporales de taxi para reforzar este servicio en Palma, tras el colapso registrado durante la temporada turística de 2022. En su opinión, para que esta medida hubiera resultado efectiva se tenía que haber puesto en marcha durante el pasado otoño, para así dar tiempo para encontrar coches disponibles y adecuarlos para su funcionamiento como taxis.

Solo uno de cada cuatro

Subraya que el hecho de que solo haya aspirantes para una de cada cuatro licencias temporales ofertadas demuestra que el anterior gobierno municipal actuó con una total falta de agilidad.

Además, se declara convencido que varios de estos 50 aspirantes se van a quedar por el camino, al no conseguir superar las tramitaciones que van a tener que realizar y los controles sobre los coches que se quieren usar, a lo que se suma la instalación del correspondiente taxímetro y su revisión.

Gabriel Moragues considera que no solo va a haber finalmente un número mucho más reducido de taxis de refuerzo de los que se necesitan, sino que además éstos llegarán tarde, dado que no estarán listos hasta bien entrado el verano. Según sus cálculos, previsiblemente no circularán hasta finales de julio, lo que significa que su utilidad real se limitará a unos dos meses.

Este representante del sector subraya que el problema no ha radicado en el desinterés del colectivo que representa en reforzar la flota de vehículos durante el verano, sino en el retraso registrado a la hora de poner en marcha esta iniciativa, lo que ha impedido que la lista de aspirantes sea superior.

Suspensos masivos

El presidente de Taxis-Pimem recuerda que a este ‘pinchazo’ en la concesión de licencias temporales se suma la ‘masacre’ que se registró durante el último examen que el Consistorio palmesano organizó para obtener el permiso para ser conductor de uno de estos automóviles, dado que de los más de 300 inscritos solo 20 consiguieron el aprobado.

Este caso adquiere una especial gravedad, según Moragues, porque impide que el servicio de taxi pueda verse reforzado en los horarios que suelen ser más evitados por los titulares, como los de tarde noche, al permitir que un mismo taxi circule durante más horas al contar con chóferes de refuerzo.

El problema, según el presidente de la patronal mayoritaria, es que el examen que se diseñó tenía un nivel de dificultad claramente excesivo, lo que hizo que incluso se optará por recurrirlo desde Taxis-Pimem.