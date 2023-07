La gratuidad de las ‘escoletes’ en Baleares solo cubrirá cuatro horas diarias y 10 meses al año

La promesa de Marga Prohens, una de sus medidas estrella para esta legislatura, también tiene letra pequeña. La gratuidad de la etapa educativa de 0 a 3 años que anunció la presidenta del Govern no será completa; solo cubrirá cuatro horas lectivas diarias y un máximo de diez meses anuales, desde septiembre hasta junio. A la práctica, es la misma bonificación que anunció la anterior jefa del Ejecutivo balear, Francina Armengol, pero se extiende a toda la etapa infantil de cero a tres.

Así lo explicó ayer el conseller de Educación, Antoni Vera, en un encuentro con cerca de 70 alcaldes y concejales en la UIB, en el que prometió que la bonificación se abonará a partir del inicio de este mismo curso. La medida es calcada a la de Armengol hasta el punto en que el conseller calcula el mismo coste por aula, 45.000 euros anuales.

De hecho, el PSIB ha criticado exactamente lo mismo que le recriminó el PP a Armengol en su momento, la «falta de información e improvisación». Entre los alcaldes no todos están satisfechos con la medida. El primer edil de Puigpunyent, Antoni Marí, lamentó que todavía no se sepa si los municipios tendrán que adelantar el dinero para cubrir la gratuidad ni cómo se articulará exactamente la medida. «El conseller no ha dado ningún dato económico ni presupuesto estimado», afirmó Marí: «Nos ha dicho a que el procedimiento será el mismo que se aplicó durante el último curso para la gratuidad 2-3». Criticó la falta de tiempo para adaptar las ordenanzas y planificar bien la medida, de una forma similar a la que el Partido Popular se expresó en el verano de 2022.

El alcalde socialista recordó que este mismo proceso fue «duramente criticado» por el Partido Popular: «Entendemos que han rectificado y ahora piensan que tanto la medida impulsada por el Govern de Armengol como el procedimiento para hacerlo son beneficiosos para los niños y las familias de estas islas», expresó Antoni Marí.

Entre los alcaldes del PP, en cambio, hay un clima distinto. El de Selva, Joan Rotger, agradeció el «talante que ha demostrado Vera» al querer informarles «de primera mano» para poder modificar las ordenanzas municipales. En este sentido, comparó la actitud del Govern de Prohens y el de Armengol, «que solo se reunió con los ayuntamientos tras recibir su petición».

«Se trata de un muy buen inicio de legislatura, acabamos con una etapa en la que los alcaldes no teníamos acceso a la información importante. Hoy nos sentimos escuchados y respetados», continuó el alcalde de Selva.

En un contexto similar hace ahora un año, los alcaldes ‘populares’ cargaron contra Armengol y el anterior conseller de Educación, Martí March, por haberles obligado a «buscar fórmulas» para que los padres no tengan que pagar o adelantar ninguna mensualidad. Consideraron que la medida se anunció «de forma improvisada y precipitada», «sin consultar a los alcaldes, sin tiempo material para la elaboración de un decreto consensuado ni para que los ayuntamientos puedan cambiar sus ordenanzas de tasas». Ahora, los papeles se intercambian.

Con todo, la medida se aplicará a los centros de educación públicos y de gestión municipal, a los que se le suman los privados de la red complementaria y los centros asistenciales o guarderías. La gran incógnita está en estos últimos, que dependen del Consell de Mallorca y están pendientes de saber qué requisitos se les pedirá para que se les incluya en la gratuidad a partir del curso 2023/24.