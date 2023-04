Las máquinas recreativas se reinventan para no incitar a jugar

La patronal que reúne a las empresas instaladoras de máquinas recreativas en bares y restaurantes confía en que la adaptación de estos aparatos a la nueva normativa del juego en Balears será asequible para restauradores y operadores.

«Cuando redactaban la ley hubo conversaciones con el Govern en las que les explicamos nuestro punto de vista y llegamos a un entendimiento. Nosotros siempre hemos defendido un juego responsable, no nos lo planteamos como un vicio. La gente no juega 500 euros como en un salón, en las máquinas ponen el cambio o diez euros», explicó Guillem Coll, presidente de la asociación balear de máquinas recreativas con premio (Acomam).

La modificación de la Ley del juego balear, en vigor desde el 8 de abril, establece que las máquinas recreativas —popularmente conocidas como tragaperras— no podrán tener reclamos en forma de luces, colores y sonido para no incitar al juego. Asimismo, deberán incorporar una pantalla de inicio en la que, antes de empezar la partida, se planteará al jugador una serie de cuestiones relativas a su edad y a los riesgos asociados al juego. Dependiendo de las respuestas ofrecidas, la partida se iniciará o se cancelará.

En la mayoría de los casos, para homologar las máquinas a la nueva normativa será suficiente con cambiarles el software, por lo que Acomam no prevé un reemplazo físico de aparatos generalizado. «Entendemos que será suficiente con cambiar el sistema. Se pedirá si el cliente es mayor de edad y se eliminarán las luces y los elementos sonoros», señaló Coll, que se felicitó porque durante las negociaciones la conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos reculó en su idea de que las máquinas estuviesen completamente apagadas.

«Su planteamiento era que se pudieran activar con un mando, pero era inviable porque la máquina necesita siete minutos para iniciarse», valoró el presidente de Acomam, patronal que reúne a más de 40 empresas que compran, instalan y explotan estos aparatos. Coll subrayó la buena disposición del sector para introducir los cambios porque «no queremos que esto sea un vicio ni que nadie se deje el sueldo en un bar».

Merkur Dosniha es referente en la fabricación de máquinas recreativas en Mallorca, pero la empresa rechazó las reiteradas peticiones de este periódico para valorar los cambios que implicará la modificación de la Ley del juego en su sector.

Empresas operadoras y fabricantes se citarán con el Govern el día 3 de mayo en el marco de la Comisión del Juego para acordar cómo se tendrán que adaptar las máquinas y qué contendrá el cuestionario que se planteará al jugador antes de iniciar la partida se recogerá en un reglamento.

Las máquinas deberán homologarse a medida que caduquen las licencias que tienen en vigor. En caso de que venzan este año, la ley les da margen todo 2024 para adaptarlas.

Tal como se había anunciado, la nueva normativa amplía a 500 metros la distancia que debe existir entre un local de juego de centros educativos, de atención sociosanitaria, parques y áreas de juego infantil y juvenil, y recintos deportivos públicos. Asimismo, incorpora cambios significativos en cuando a la rotulación de estos establecimientos. Los propietarios tienen un año para eliminar de las fachadas y cristaleras imágenes, rotulaciones y elementos lumínicos que inciten a jugar. Solo podrá aparecer el nombre comercial, la marca del establecimiento y el anuncio o la expresión «salón de juego» o similares.

«El otro juego»

La patronal SAREIBA , que representa a las salas de juego de las islas, ofrece una visión más crítica de la modificación de la nueva normativa. «La ley mejora determinados aspectos, pero no se ha hecho en base a datos reales y se ha obviado el otro juego. Por lo visto la bonoloto, la ONCE o la Primitiva no generan ludopatía», ironizó Miquel Àngel Riera, vicepresidente de SAREIBA.

Las empresas a las que representa esta patronal también tienen máquinas recreativas, pero en este caso ya cuentan con una pantalla de inicio en la que se cuestiona sobre la edad y se advierte sobre los riesgos de jugar.