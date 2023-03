Francina Armengol ha aseverado hoy que "hemos insistido de forma reiterada al MInisterio de Transportes y Agenda Urbana de que las Comunidades Autónomas podamos limitar el precio del alquiler en las zonas tensionadas". La presidenta del Govern ha restado relevancia al voto en contra de su partido, el PSOE, ayer en el Congreso de los Diputados. Ha alegando que en 15 días o tres semanas "nos han prometido que la nueva Ley de Vivienda estatal está muy avanzada y ya contempla esta posibilidad". La presidenta del Consell, Catalina Cladera, también se ha pronunciado en este mismo sentido esta mañana, apuntando que "vamos por delante de lo pueden entender desde Madrid". Ambas presidentas han evitado entrar de lleno en el polémico rechazo del PSOE en Madrid cuando era una iniciativa impulsada por el Parlament de Balears.

"Compartimos la iniciativa para ar hedrramientas a las Comunidades para poner un tope a los precios, pero cuando se aprobó en el Parlament ya advertimos que la vía de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) técnicamente tenía dificultades. A nosotros ya nos iba bien intentar por esta vía, pero creemos que "en poco tiempo" habrá una ley estatal de vivienda que abre la puerta a la regulación particular y a que Baleares pueda poner un tope a los alquileres". La presidenta del Govern ha lanzado en este sentido una puya al Gobierno central apuntando que "la tramitación de esta ley está siendo demadiado lenta y ya tendría que estar aprobada".

Respecto a si se plantearon que los dos diputados de Balears, Pere Joan Pons y Sofía Hernanz, rompeiran la disciplina de partido y vatoaran a favor de la iniciativa balear, Armengol ha asegurado que "el voto de los diputados es una decisión personal de ellos mismos".

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, se ha pronunciado en los mismo términos que la presidenta del Govern: "Es impresicindible que se tomen medidas ante problema como es el de la vivienda en Baleares, lo que ocurre es que vamos por delante de lo que pueden entender desde Madrid. Creo que es una cuestión de tiempo y es bueno que aquí exista una postura unica al respecto y al final será una cuestión de tiempo que podamos adoptar estas medidas", ha aseveado Cladera en relación a la nueva Ley de Vivienda que en breve impulsará el Gobierno.

La presidenta del Consell ha apuntado también que "ayer no salió bien", en relación al rechazo socialistas y ha señalado al respecto del voto en contra del PSOE que tal vez "no era la reforma legislativa necesaria para hacer posible tomar estas medidas que pongan un tope al precio del alquiler en las islas", en referencia a la reforma de la LAU. En este sentido, Cladera ha apelado a medidas conjuntas desde las instituciones de Balears, el Estado y la Unión Europea y ha recordado que "se ha conturido mucha vivienda pública en los últimos años pero el ritmo no es suficiente y es preciso poner topes, tal y como se ha hecho con los productos básicos en otras ocasiones".