El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha afirmado que están en contra de la toma en consideración de la Proposición de ley que se aprobó en el Parlament balear a propuesta de Més per Menorca y que tiene por objetivo cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que las comunidades autónomas puedan regular el precio de los alquileres.

La modificación legislativa se vota esta tarde en Madrid y contó con el voto favorable de todo el Pacto, incluido el PSIB de Francina Armengol. El socialista ha sido tajante en su respuesta y no ha aportado ningún argumento para defender esta postura durante la rueda de prensa previa al pleno.

Concretamente la proposición pide que las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales puedan establecer regímenes de contención o moderación de rentas de alquiler, que tendrán que circunscribirse a aquellas zonas con un mercado de vivienda tensionado. Además, la reforma establece que el establecimiento de estos regímenes podrá prever su respectivo régimen sancionador y sistema de resolución extrajudicial de conflictos que eventualmente se puedan producir entre arrendadores y arrendatarios en contratos sujetos a los regímenes de contención o moderación de rentas.

El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, encargado de defender esta iniciativa, censuró durante la tramitación "la parálisis absoluta" que existe con la Ley de Vivienda estatal y lamentó que "los grandes partidos no hacen nada". Por su parte el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Alejandro López, se mostró favorable a esta propuesta de Més per Menorca y consideró que "son políticas sensatas".