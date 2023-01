Rodríguez se aferra a una rebaja de condena por la reforma de la malversación

José María Rodríguez, el exdirigente del PP balear condenado a 3,5 años de cárcel por financiación ilegal del partido en el caso Over, confía en beneficiarse de una rebaja de la pena por la reforma del delito de malversación, en vigor desde ayer. Es la última bala que le queda después de que el Tribunal Constitucional no haya admitido a trámite su recurso de amparo. La Audiencia Provincial de Palma debe estudiar ahora si revisa a la baja la condena de Rodríguez, que consiguió el tercer grado penitenciario en un tiempo récord. El abogado del expolítico no ha movido todavía ficha, a la espera de que se aclaren los criterios para aplicar esta reforma y el tribunal actúe de oficio.

El que fuera secretario general del PP en Balears fue condenado en 2019 por pagar campañas electorales con dinero público. Según declaró probado la Audiencia Provincial, Rodríguez financió al partido a través de la agencia de publicidad Over Marketing a cambio de descuentos, adjudicaciones de contratos públicos y pagos en dinero negro. El tribunal le declaró autor de delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, apreció la atenuante de dilaciones indebidas, y le impuso 3,5 años de prisión. Rodríguez recurrió ante el Tribunal Supremo, que no resolvió hasta el pasado mes de julio. Lo hizo rechazando todos sus argumentos y confirmando la sentencia. Pese a la firmeza del fallo, el exmandatario del PP consiguió aplazar varios meses su ingreso en prisión. Presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional alegando que se habían vulnerado sus derechos fundamentales durante el procedimiento. Al mismo tiempo, solicitó a la Audiencia Provincial que suspendiera su encarcelamiento hasta que hubiera una resolución. El tribunal, según ha podido saber Diario de Mallorca, dictó el 3 de octubre una providencia en la que inadmitió a trámite su recurso. Ni siquiera entró a valorar sus alegaciones al entender que carecían de relevancia constitucional. Agotada esta vía, la defensa de Rodríguez empezó a moverse para suavizar su estancia entre rejas. Y lo consiguió. El pasado 10 de octubre ingresó en el Centro de Inserción Social (CIS) y en menos de dos semanas cumplió los trámites para acceder al tercer grado penitenciario. Desde entonces, solo debe acudir al CIS para pasar las noches. José María Rodríguez espera ahora poder aliviar todavía más su condena gracias a la reforma del delito de malversación. La modificación del Código Penal, vigente desde este jueves, reduce las penas para los casos en los que no haya un lucro personal. Fuentes de la defensa del exlíder del PP señalan que están a la espera de que sea la sección segunda de la Audiencia Provincial -órgano que dictó la sentencia- quien revise a la baja la condena de Rodríguez. Entienden que esta rebaja debe aplicársele porque el expolítico no se lucró del desvío de fondos públicos y no tiene previsto presentar alegaciones por el momento, a la espera de que el tribunal actúe de oficio, como ha ocurrido con las revisiones por la ley del ‘sólo sí es sí’. Las mismas fuentes señalan que todavía no están claros los criterios que se aplicaran para aplicar estas posibles rebajas. De hecho, la Fiscalía General del Estado está ultimando una circular para unificar la postura del ministerio público ante las revisiones de condena que se plantearan a partir de ahora.