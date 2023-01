El programa del IMAS para evitar que jóvenes delincuentes reincidan crece un 60% en un año

En 2021 el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) activó un programa para trabajar con los jóvenes de entre 11 y 14 años que han cometido alguna infracción pero por edad no tienen responsabilidad penal. El objetivo del Programa de Atención Socioeducativa per a Menores Infractores (PAMI) es intervenir para evitar que estos chavales reincidan. En su primer año, el programa arrancó con 175 participantes y el 64% de ellos continuó el itinerario de trabajo hasta el final. En 2022, al PAMI llegaron un 60% más de casos, al derivarle la Fiscalía un total de 282 casos de menores infractores inimputables (aún no hay datos disponibles sobre cuántos completaron el programa, que hay que recordar que es voluntario).

El objetivo del PAMI es «prevenir, corregir o derivar situaciones de conflicto social» mediante «la educación en valores de convivencia» y «la introducción de cambios en el entorno familiar y social». Tiene importancia el papel reparador. El Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC) se encarga de gestionar este servicio. Su director educativo, Sebastià Gibert, destacó en la primera valoración del programa su "dimensión educativa y no punitiva". Evitar la reincidencia El objetivo es que "las infracciones cometidas sean un hecho aislado” y para ello se hace un trabajo individualizado, asignando a cada caso "un educador de referencia que acuerda directamente con el o la joven el itinerario educativo individual que tendrá que seguir". Un 70% de las acciones son de reparación indirecta, como la participación en talleres y el trabajo grupal "es fundamental". Juanjo Sánchez, jefe de departamento de Menores y Familias en el IMAS, explica a este diario que usualmente los menores que participan en el programa vienen de entornos protectores y cuentan con la implicación de su familia. La mayoría de las veces, asegura, los participantes han cometido delitos como hurtos, vandalismo o acoso escolar. El fiscal jefe de Menores en Baleares, José Díaz Cappa, ve clave trabajar con los jóvenes inimputables para «sacarlos del circuito de la delincuencia» y evitar que reincidan, como en Fiscalía de Menores ven que suele suceder. Por eso aplaude iniciativas como el programa PAMI que activó el IMAS en 2021, aunque, como siempre, cree que hacen falta más recursos, más personal y más tiempo.