Pilar Calvo, psicóloga educativa: «Los colegios necesitan psicólogos, el profesor no es experto en salud mental»

El Govern balear anunció el pasado febrero que los centros escolares de las islas contarían con psicólogos en plantilla desde el curso que viene, «una gran iniciativa», en palabras de la psicóloga educativa, experta en salud mental infanto-juvenil, Pilar Calvo (Logroño, 1959), presente desde ayer en Mallorca para participar en las primeras Jornadas de Psicología de las islas, que han puesto el foco en la infancia y la adolescencia.

«La presencia de psicólogos en los centros escolares es urgente y necesaria, porque no podemos pedir a los profesores que también se encarguen de la salud mental de los alumnos, no son expertos en ello, para eso es necesario un profesional de la psicología», señala rotunda Calvo, quien critica, además, que las medidas que están adoptando las Comunidades Autónomas en lo que se refiere a la salud psicológica no son suficientes. «Todo el mundo habla de estos problemas, de la salud mental infanto-juvenil y todos indican que hay que responder. Eso es positivo» -apunta-, aunque critica que los profesionales del ramo se están encontrando con que en muchos territorios «un presupuesto que vino del Ministerio para programas de bienestar emocional se está destinando a la formación al profesorado», un hecho que califica de erróneo.

«El conocimiento de determinadas cuestiones emocionales sobre un alumno les puede permitir observar, pero los docentes no pueden diferenciar qué significan estos indicadores o cómo intervenir, y en muchos casos hay personas que adoptan medidas que generan problemas. Hay que tener mucho cuidado al respecto», sentencia.

Acoso escolar e ideación suicida

La incorporación del psicólogo/a en el centro educativo como prevención de los problemas psicológicos fue el título de la conferencia que protagonizó ayer en el Hospital Universitario Son Espases, una temática clave. Y es que, como bien explica, son muchos los trastornos emocionales que refieren los jóvenes hoy en día y que se han visto incrementados tras la pandemia por el coronavirus. Entre los más destacables, apunta la ansiedad y la depresión que presenta un importante número de estudiantes. Basándose en el estudio elaborado por el Consejo General de la Psicología de España, -«el de mayor muestra realizado en contextos educativos en diversas Comunidades Autónomas», especifica- destaca que un 14%, es decir, de una clase de 25 alumnos, un total de cuatro, reflejaron padecer ansiedad, lo que genera «dificultades para concentrarse, eso repercute en el rendimiento académico y se ve reflejado finalmente en el elevado abandono escolar», explica la experta.

Señala, sobre todo, que la ideación suicida «se ha disparado» en los últimos tiempos. «En nuestra investigación un 4,9% manifestó haber intentado quitarse la vida, es un porcentaje muy elevado»- sostiene-un hecho que -matiza-en ocasiones se ve relacionado con el acoso escolar.

Ante todas estas problemáticas que van en aumento, Calvo abunda en la importancia del psicólogo en los centros escolares, una figura que -dice- «da apoyo a los alumnos, a las familias y también a los docentes». Sobre este último actor del mundo educativo, concluye ahondando en la preocupación que los profesionales de la psicología sienten: «Los docentes sufren mucha ansiedad por la excesiva carga de trabajo y necesitan apoyo para la regulación emocional».

La infancia y la adolescencia centran el primer encuentro

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) inauguró este viernes las I Jornadas de Psicología de Balears, que con el lema ‘Poniendo el foco en el bienestar psicológico de la infancia y la adolescencia’, se desarrollan entre ayer y hoy en el Hospital Universitario de Son Espases. El acto, que reunió a más de 200 profesionales de la Psicología, contó con la presencia de la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens; de Guillermo Sánchez, conseller ejecutivo de Bienestar Social y presidente del IMAS; y de la consellera de Salud, Manuela García; entre otros. Todos ellos coincidieron en señalar la importancia de cooperar ante el desafío que representa garantizar el bienestar emocional de la población infanto-juvenil.

El encuentro contó ayer, además, con las intervenciones de la psicóloga Pilar Calvo, experta en salud mental infanto-juvenil; con Gabriela B.Serra, psicóloga general sanitaria, e incluso con Silvestre del Río, policía tutor de Marratxí, entre otros profesionales.

