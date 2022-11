El Consell de Mallorca esta debatiendo esta mañana los presupuestos insulares para 2023. Unas cuentas que ascienden a 620,8 millones, de los que el Consell destinará 6 de cada 10 euros a políticas sociales. Asimismo, el Pacto de Izquierdas ha habilitado un escudo social de ayudas directas para combatir el alza de precios y la inflación que asciende a 17 millones de euros. PP, Ciudadanos, Vox y el conseller no adscrito, Pere Soler, han presentado enmiendas a la totalidad que han sido rechazadas por la izquierda.

Josep Lluís Colom, conseller insular de Hacienda ha explicado que se trata de unas cuentas que suponen una "palanca para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía ante la situación de inflación que estas sufriendo": Colom ha detallado que el presupuesto crece en un 16,6% con respecto al de este año, lo que supone por primera vez en la historia superar los 600 millones de euros. El portavoz popular, Llorenç Galmés, ha acusado de confeccionar unos presupuestos con "afán electoralista para comprar el voto de los mallorquines" y con "inversiones que hace ocho años que anuncian pero no ejecutan por la falta de gestión y de planificación". Galmés le ha recordado a la presidenta Cladera que "son sus últimos presupuestos".

En materia de inversiones destacan los 140 millones en proyectos de carreteras e infraestructuras, así como los 49 millones que la institución insular enviará a los ayuntamientos para que impulsen obra pública para la mejora de infraestructuras. En esta legislatura el Consell superará los 150 millones entregados a los municipios mallorquines. Destaca los 20 millones que se utilizarán para la reparación de las redes municipales de abastecimiento de agua y hacer frente a las fugas de agua, una de los problemas más graves que sufren los pueblos y ciudades de Mallorca. En este caso, una parte del dinero procede de la ecotasa y el Consell la suplementará hasta llegar a los 20 millones antes mencionados.

El Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) gestionará el 45% del presupuesto total del Consell. Un total de 274,8 millones tendrá el organismo de asuntos sociales, lo que supone un incremento del 14,7%.

Asimismo, el Consell ha anunciado que ha enjugado la deuda y en estos momentos la "institución está del todo saneada", ha asegurado el conseller Colom, algo que también han puesto de relieve tanto desde Podemos como de Més. El Consell ha pasado de tener unos 130 millones de euros de deuda hace 10 años a dejarla a cero en 2023.

En el inicio del pleno se produjo un rifirrafe entre el PP y el Partido Socialista, ya que estos últimos acusaron a los populares de presentar todas las enmiendas a los presupuestos fuera de plazo. En concreto, la presidenta insular Catalina Cladera afirmó que en el caso de la enmienda a la totalidad del PP llegó 15 minutos tarde al registro. Llorenç Galmés alegó que el problema fue que la documentación presentada de forma telemática era demasiado pesada, tuvieron que dividirla en diferentes partes y ello provocó el retraso. Al final se tuvo que votar la presentación de las enmiendas por la vía de urgencia y se aprobó esta urgencia después de un intenso debate entre Galmés y el portavoz socialista Andreu Alcover.

La consellera de Ciudadanos, Margalida Roig, ha asegurado que la formación naranja "no puede apoyar unos presupuestos que venden como un éxito incluir iniciativas que no se han ejecutado durante años". Roig también ha criticado que se incluyan en las cuentas del Consell los 20 millones procedentes de la ecotasa para la reparación de fugas, ya que el Govern todavía no las ha transferido.

Abstención positiva de El Pi

El Pi ha decidido abstenerse en la aprobación de estos presupuestos al alcanzar un acuerdo con el Pacto para que se incluyan tres millones de euros en los presupuestos y destinarlos a reparar las infraestructuras de carreteras que provocaron las inundaciones de Sant Llorenç en 2018, entre otras contrapartidas. Xisca Mora, portavoz de El Pi ha asegurado que no votan a favor debido a que desde Més no les han aceptado algunas enmiendas que ellos consideraban importantes.