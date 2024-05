El 'time-lapse' de la histórica movilización en Mallorca por el derecho a la vivienda y contra la masificación turística: más de 15.000 personas en cinco minutos

Una marea humana de más de 15.000 personas inundó ayer las calles del centro de Palma en la primera movilización social organizada en Mallorca por el drama de la vivienda. Este sábado los ciudadanos fueron llamados a salir a la calle para decir «basta» a la masificación, la destrucción del territorio y la desprotección que aqueja a los residentes.

El usuario de Instagram @exonautes ha publicado un 'time-lapse' de cinco minutos donde se puede apreciar la cantidad de personas que participaron en estas protestas. En las imágenes se puede apreciar los miles de asistentes que ocuparon La Rambla y que posteriormente se dirigieron al Borne desde Carrer Unió.

Las proclamas de la manifestación fueron muy diversas, desde gritos de «Qui estima Mallorca no la destrueix», hasta pancartas con llamadas como «sin techo no hay futuro», además de cánticos con los que aseguraban que «de la isla de Mallorca no nos moverán».

Durante toda la marcha, amenizada por la batucada, se pudieron escuchar aplausos, silbatos, cánticos e incluso abucheos en alguna ocasión, especialmente a su paso por las terrazas de la plaza Weyler, repletas de turistas a los que se increpó con gritos de «Tourists, go home». Además, en un momento del recorrido, los manifestantes protagonizaron una sentada de aproximadamente un minuto que fue seguida de numerosos aplausos, además de la proclama «no volem turisme de masses».

La rica de Helgen & Kölbergs y su esclavo isleño

Durante la manifestación, entre los numerosos turistas que había en las terrazas de Unió, la plaza de las Tortugas y el Born apareció de pronto una elegante dama tocada con una pamela negra y enormes gafas de sol.

Acababa de comprar una lujosa propiedad en la famosa inmobiliaria Helgen & Kölbergs y parece que la adquisición incluía un esclavo mallorquín ataviado con la tradicional vestimenta de payés y con correa de regalo. Fue la ingeniosa escenificación de la agónica situación que sufre la isla, denunciada en la movilización masiva organizada por el grupo Banc de Temps de Sencelles.

Baleares, zona tensionada

La marcha concluyó con la lectura de un manifiesto a cargo de Javier Barbero y Carme Reynés, portavoces del Banc del Temps Sencelles, con el que se reclamó «declarar la emergencia de la vivienda en Balears para que se tomen medidas de urgencia en favor del derecho a tener una casa», se pidió que se reconozca que «las islas son una zona tensionada para que se regule el precio del alquiler», que se den «garantías a los arrendadores y arrendatarios y ayudas para la rehabilitación de viviendas», y se reclamó «limitar la compra de vivienda a los grandes tenedores».