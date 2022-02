Esperanza Aguirre, en Mallorca: "Si el PP se suicida, la gente de derechas votará a Vox"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño presentó ayer en Palma su libro ‘Sin complejos’ en el Círculo Mallorquín de Palma, y antes habló con este periódico: «Casado debería haberse abrazado a Ayuso». Habla sin concesiones, directa, y apunta al culpable: el secretario general del Partido Popular.

El Partido Popular anunció que iba a abrir un expediente informativo a Isabel Díaz Ayuso y dejó entrever que la podrían llevar a los tribunales. ¿Cómo valora esta noticia?

Con gran tristeza por todo lo ocurrido. Ha empezado con informaciones en los medios sobre un espionaje a Díaz Ayuso para buscar un escándalo que la aparte de la presidencia del PP de Madrid y de presentarse a las próximas elecciones. Me parece muy lamentable que eso venga justamente de dentro del partido. Por lo tanto, ella ha dado una rueda de prensa que no he podido escuchar entera y lamento muchísimo lo que ha ocurrido. El secretario general anunció que le iba a abrir un expediente informativo, pues que se lo abra. Lo importante es que se llegue al final de la investigación de este asunto tan lamentable porque aparta al partido de su primera obligación: evitar que Pedro Sánchez gane las siguientes elecciones y siga cuatro años más. Este disparate que estamos viviendo los españoles con los comunistas, independentistas, un lavado de cara de los filoetarras, el acercamiento de los presos de ETA, intercambios de textos de los carceleros y los asesinos. Además están pagando la luz, el gas, una inflación de más del 6 por ciento. Lamento que en el PP se esté librando una batalla interna.

En las primeras informaciones de ayer, Génova acusaba directamente a Ayuso de corrupción.

Es muy fuerte. No sé cómo se ha llegado hasta este punto, pero eso te lo tiene que decir el secretario general. Nos está pasando esto en un momento en el que tendríamos que estar pensando en cosas muy distintas. En una acusación, la carga de la prueba le corresponde al que acusa. Entonces, si tú acusas de algo, tendrás que probarlo.

Ha sido una guerra de poder. ¿Ayuso es el futuro del PP?

Es un activo importantísimo para el partido que, si Pablo Casado hubiera sabido valorar lo que representaba Ayuso, teniendo en cuenta que fue él quien la nombró candidata, debería haberse abrazado a ella y hubiera dicho: esta señora la he puesto yo y aplicaré las mismas políticas que ella cuando llegue a la Moncloa.

Vista la gravedad de lo sucedido, ¿es el momento de que haya un relevo en la dirección del partido?

Por desgracia, creo que el partido está en este momento en una situación terrible. No sé qué debate se planteará, yo no estoy en la dirección nacional, pero creo que como todos los problemas lo deben decidir y solventar los afiliados con su voto. De eso se trata, de que votemos los afiliados.

La guerra interna, según informan algunos medios, no solo es contra la persona de Ayuso sino contra su proyecto político.

Siempre he dicho que Ayuso se tiene que presentar a las elecciones autonómicas de Madrid en 2023, porque confío en que va a ganar y será presidenta. Hasta ahora, lo normal es que Casado se presente a las elecciones estatales cuando las convoque Sánchez. Con las victorias que estamos teniendo, tanto en Madrid como en Castilla y León, lo normal era que ganáramos, pero con estos líos internos que están planteando va a ser muy difícil.

¿Plantear dimisiones?

Me parece que un secretario general tendría que reflexionar sobre esta cuestión. Y yo, que he dimitido muchas veces, si fuera el secretario general [Teodoro García Egea], me plantearía dimitir.

¿Qué le diría a Casado si le pidiera consejo?

Que tiene un papel muy difícil de llevar a cabo, pero le diría que yo cambiaría al secretario general. Sería, sin duda, lo mejor para el partido.

¿Lo ocurrido ayer puede ser un punto de inflexión de cara a las próximas elecciones?

Espero que no, pero me temo que puede influir.

¿Esto puede beneficiar a Vox?

No lo sé. Si el Partido Popular se suicida, pues la gente de derechas acabará votando a Vox. Pero a mí me gustaría que el PP siguiera siendo el gran partido del centro derecha. Aznar se lo legó a Rajoy y, por desgracia, este se lo legó a Casado dividido en tres. Ese gran partido en el que estábamos todos unidos que le legó a Rajoy, y sin embargo este último se lo legó dividido.

¿Qué debe hacer el PP ahora?

Éramos el gran partido, y lo que hace falta es volver a los principios. El principio fundamental de un partido político como el nuestro es poner a España por delante de todo, incluso del partido y de las personas.