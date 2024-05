El GOB exige al Govern limitar de forma urgente la compra de viviendas a extranjeros

La entidad ecologista GOB ha exigido al Govern de Marga Prohens limitar de manera urgente la compra de viviendas a extranjeros para frenar la masificación en Baleares. Así lo ha asegurado esta mañana la portavoz de la organización, Margalida Ramis, reclamando un régimen especial a nivel europeo para que esta medida pueda ser efectiva. "Actualmente las directrices de la Unión Europea no tienen en cuenta la singularidad de nuestras islas, por ello una vía a explorar es que Europa reconozca dicha singularidad. Es una medida que se puede poner ya en marcha si hay voluntad política, si se quiere se puede", ha expresado Ramis.

La portavoz del GOB también ha apuntado hacia la necesidad de frenar la legalización de casas en suelo rústico, así como intervenir el mercado con medidas que pongan límites a los fondos de inversión y grandes tenedores. Por lo que respecta a la presión turística de cara a esta temporada, la entidad ha exigido el decrecimiento de número de vuelos en el aeropuerto de Palma y la llegada máxima de un crucero al día al puerto.

Otra de las propuestas se ha enfocado en la regulación del número de vehiculos en zonas masificadas, el mantenimiento de la moratoria de plazas turísticas y una actuación contundente contra la oferta ilegal.

Cambio de discurso político

Respecto al cambio de discurso que ha experimentado el Govern de Prohens durante las últimas semanas, la portavoz del GOB ha afirmado que responde a "un objetivo político" aunque se aferra a la nueva postura del Ejecutivo para reclamar medidas contundentes. "Conocemos quién nos gobierna y qué tipo de politicas hacen, hay mucha desconfianza hacia el relato político", ha determinado Ramis.

No obstante, la portavoz advierte de que, si no se actúa de forma contundente, se producirán grandes movilizaciones como la prevista para el próximo 25 de mayo. "La situación es límite, si todo esto se queda solo en anuncios las movilizaciones no bajarán, habrá otra a final de verano, y vendrán muchas más. El contexto es de desesperación", ha concluido Ramis.