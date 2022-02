Silencio de la actual cúpula del PP de Balears ante la guerra interna entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. De momento, la presidenta de los populares en las islas, Marga Prohens, no se ha pronunciado sobre este tema, aunque este martes compartió en su perfil de Twitter un vídeo del presidente del PP en el que se podía leer: «La igualdad no es negociable. Las autonomías no son negociables. Europa no es negociable. No aceptamos el colectivismo que divide a las personas por su color, su sexo, su acento o su sexualidad. Orgullosa de un partido con principios. Gracias por defenderlos, @pablocasado_».

Este fue el último mensaje de Prohens en relación a su presidente, que se encuentra en una encrucijada en estos momentos tras lo ocurrido ayer en Madrid. Además, coincidió con la visita a Palma de la expresidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre. La exdirigente popular se desplazó hasta Mallorca para presentar su libro junto al Círculo Mallorquín. En la presentación no estuvo ningún líder del PP, un hecho que sorprendió a los allí presentes. Esperanza Aguirre, en Mallorca: "Si el PP se suicida, la gente de derechas votará a Vox" Aguirre tampoco se reunió con los populares de Balears en su estancia en las islas. Hay que tener en cuenta que la expresidenta ya no forma parte del partido estatal, por lo que hace tiempo que está desvinculada de los actuales dirigentes. Asimismo, aprovechó su presencia en Palma para afirmar que lo ocurrido es «algo que no tiene precedente en ningún partido, desde luego no en el PP», e hizo una llamada a la responsabilidad para recuperar la ilusión de los que votaron a Ayuso en el caso de Madrid, «darles confianza y decirles que el PP sigue adelante». Ayuso ejecuta el 'plan Bannon'