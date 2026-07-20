Restaurante Roland Garros: la mejor gastronomía mediterránea está en Manacor

La experiencia para los visitantes en la Rafa Nadal Academy va mucho más allá del deporte. Quienes año tras año acuden a sus instalaciones descubren un entorno donde cada detalle responde a una misma filosofía de excelencia, y esto también se refleja en la oferta gastronómica. La Academia ofrece una propuesta basada en la calidad del producto, la alimentación saludable y el disfrute de la cocina mediterránea.

La propuesta gastronómica evoluciona a lo largo del año para ofrecer siempre la mejor materia prima. / RNA

Homenaje al torneo que marcó la carrera de Rafa Nadal

El máximo exponente de esta filosofía es el Restaurante Roland Garros, un espacio que rinde homenaje al Grand Slam parisino tanto en su diseño como en su ambiente. Su decoración, inspirada en el torneo que marcó la carrera de Rafa Nadal, transporta al visitante al corazón del emblemático recinto ubicado en el Bois de Boulogne.

Como parte de su ambientación, el restaurante evoca a algunas de las grandes leyendas de Roland Garros. Junto a Rafa Nadal, máximo campeón de la historia del torneo con 14 títulos, el espacio incorpora imágenes de figuras icónicas como Steffi Graf, Chris Evert y Björn Borg, reforzando el vínculo entre gastronomía, deporte y excelencia. Su cuidado diseño convierte cada comida en una experiencia diferente, haciendo que los comensales se sientan como si estuvieran dentro de uno de los escenarios más emblemáticos del tenis y del deporte mundial.

La Rafa Nadal Academy ofrece una propuesta basada en la calidad del producto, la alimentación saludable y el disfrute de la cocina mediterránea. / RNA

Producto fresco y cocina de temporada

La propuesta gastronómica apuesta por una cocina mediterránea de mercado elaborada con productos frescos y de temporada, que evoluciona a lo largo del año para ofrecer siempre la mejor materia prima. Arroces, pescados a la brasa y carnes al carbón protagonizan una carta pensada para satisfacer tanto a deportistas como a visitantes que buscan una experiencia gastronómica de primer nivel. La oferta se completa con una cuidada selección de vinos, en la que destacan referencias mallorquinas junto a algunas de las principales denominaciones de origen nacionales e internacionales, concebida para acompañar cada propuesta culinaria.

La cocina mediterránea de mercado elaborada con productos frescos y de temporada, protagonista en el restaurante Roland Garros. / RNA

"Queremos que quien se siente a nuestra mesa viva una experiencia que vaya mucho más allá de la gastronomía. Cuidamos el producto, trabajamos con ingredientes de temporada y prestamos atención a cada detalle para que la experiencia esté a la altura de lo que representa la Rafa Nadal Academy", destaca el chef del restaurante, Jan Cortés.

Restaurante Roland Garros ofrece una experiencia que va mucho más allá de la gastronomía. / RNA

Un postre icónico

Entre todas las creaciones destaca un postre que ya se ha convertido en uno de los grandes iconos de la Rafa Nadal Academy: la Tennis Ball RNA. Esta esfera de chocolate blanco rellena de crema de yuzu, sobre una base de bizcocho y falsa arena de red velvet, reproduce el aspecto de una pelota de tenis sobre la tierra batida de Roland Garros y resume a la perfección la unión entre creatividad, técnica y pasión por el deporte.

La Tennis Ball RNA, el postre que ya se ha convertido en uno de los grandes iconos de la Rafa Nadal Academy. / RNA

Con capacidad para alrededor de 60 comensales, el Restaurante Roland Garros se ha consolidado como uno de los espacios gastronómicos de referencia dentro de la Rafa Nadal Academy, acogiendo tanto a visitantes como a empresas que celebran sus eventos privados. Una propuesta que completa la experiencia de quienes visitan la Academia y que traslada también a la mesa los valores de excelencia, calidad y atención al detalle que definen el proyecto desde sus inicios.