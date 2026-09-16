La DO Pla i Llevant destaca en la valoració de Davide Bortone
El director de Winemag.it ha valorat 139 vins de Mallorca i situa la DO Pla i Llevant com la denominació amb la puntuació mitjana més alta i més regular del tast
Fa uns dies compartíem la visita de Davide Bortone, director de Winemag.it i membre de l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, a Mallorca, on durant dues jornades va tastar un total de 139 referències de vi procedents de més de 40 cellers de l’illa.
Ara, una vegada finalitzat el seu procés de tast i valoració, Bortone ha publicat les seves conclusions a Winemag.it i els resultats situen els vins de la Denominació d’Origen Pla i Llevant en una posició especialment destacada.
La DO Pla i Llevant ha obtingut la puntuació mitjana més alta de les tres categories vitivinícoles mallorquines analitzades, amb 89,78 punts sobre 100, i ha estat també la denominació que ha presentat una distribució de resultats més regular.
36 vins tastats i una mitjana de 89,78 punts
Del total de 139 vins presentats durant el tast organitzat a Mallorca, 36 corresponien a vins de la DO Pla i Llevant.
El resultat és especialment positiu: cap dels vins tastats va obtenir menys de 87 punts, mentre que 20 referències, un 55,6% del total, varen assolir els 90 punts o més.
La mitjana global de 89,78 punts situa la DO Pla i Llevant per davant de les altres dues categories analitzades per Bortone: la DO Binissalem, amb una mitjana de 89,17 punts, i Vi de la Terra Mallorca, amb 88,64 punts.
Aquest resultat reforça les primeres impressions que el sommelier i periodista italià ja havia compartit durant la seva visita, quan va destacar especialment la singularitat, la mineralitat i el caràcter salí dels vins de Mallorca.
Tres vins de la DO Pla i Llevant arriben als 93 punts
Entre els resultats més destacats de la DO Pla i Llevant hi ha tres vins que han assolit 93 punts, la puntuació més alta aconseguida dins la denominació en aquest tast.
Es tracta de:
- Ses Hereves 2022 – Vins Toni Gelabert – 93 punts
- Torre des Canonge Negre 2021 – Vins Toni Gelabert – 93 punts
- Chardonnay 2025 – Vins Toni Gelabert – 93 punts
Els tres vins provenen de Vins Toni Gelabert, celler de la DO Pla i Llevant que protagonitza així els primers llocs de la classificació de la denominació.
En la seva valoració, Bortone destaca en Ses Hereves 2022 la combinació d’una textura tànnica amb una marcada línia mineral i salina, que dona com a resultat un vi amb caràcter i una rusticitat elegant.
Pel que fa a Torre des Canonge Negre 2021, el periodista posa l’accent en les herbes aromàtiques i la puresa de la fruita, destacant també la contribució de la Pinot Noir en el cupatge.
Finalment, el Chardonnay 2025 completa el trio de vins amb 93 punts, amb una expressió marcada pels cítrics, les flors i una mineralitat ben definida.
Giró Ros, mineralitat i frescor entre els vins més destacats
La classificació de la DO Pla i Llevant també inclou dues referències que han assolit 92 punts.
Es tracta de Torre des Canonge Blanc 2025, elaborat amb Giró Ros, i Blanc Selecció 2023, un cupatge de Macabeu i Viognier.
En el primer cas, Bortone destaca el perfil singular del vi, una utilització mesurada de la fusta i una lleugera estructura tànnica. El segon destaca per les seves notes florals, la fruita exòtica, la mineralitat i la profunditat.
Aquestes valoracions posen també de manifest la capacitat dels cellers de la denominació per treballar amb diferents varietats i estils, mantenint una marcada identitat territorial.
La mineralitat i la salinitat, entre els trets més destacats
Més enllà de les puntuacions individuals, l’interès de la valoració de Bortone rau també en les seves observacions sobre el perfil general dels vins de la DO Pla i Llevant.
En els vins blancs, el tast destaca especialment la frescor cítrica, les notes florals i la mineralitat, mentre que en els negres apareixen amb més força la estructura, les espècies, les notes balsàmiques i les herbes mediterrànies, amb tanins i alcohol sovint ben integrats.
La salinitat i la mineralitat que Bortone ja havia percebut durant la seva visita tornen a aparèixer, per tant, com a elements importants en la seva lectura dels vins mallorquins.
Aquesta característica contribueix a reforçar una de les impressions que el sommelier va compartir durant les jornades de tast: els vins de Mallorca no tenen res a envejar als vins d’altres regions vitivinícoles i són vins únics, amb una essència pròpia.
La DO Pla i Llevant, la més regular del tast
Un dels aspectes que més destaca Winemag en la seva anàlisi és precisament la regularitat dels resultats de la DO Pla i Llevant.
Mentre que la DO Binissalem va aconseguir les dues puntuacions absolutes més altes del tast —96 i 95 punts— amb una mostra més reduïda de només 12 vins, la DO Pla i Llevant va presentar una trajectòria molt més homogènia entre les seves 36 referències.
Això explica que Bortone defineixi Pla i Llevant com “the most consistent denomination” del tast: una denominació que no només aconsegueix puntuacions elevades, sinó que mostra una notable regularitat en el conjunt de les referències analitzades.
Aquest és, sens dubte, un dels resultats més significatius de la valoració.
Mallorca: tres realitats vitivinícoles i una identitat pròpia
El tast de Bortone ha permès comparar les tres principals figures de qualitat vitivinícola de Mallorca: la DO Pla i Llevant, la DO Binissalem i Vi de la Terra Mallorca.
En total, dels 139 vins presentats, 91 corresponien a Vi de la Terra Mallorca, 36 a la DO Pla i Llevant i 12 a la DO Binissalem.
Segons l’anàlisi de Winemag, cada categoria ofereix un perfil diferenciat. Vi de la Terra Mallorca presenta una gran amplitud estilística; Binissalem aconsegueix les puntuacions màximes del tast amb una mostra més reduïda; i Pla i Llevant destaca per la regularitat i per la mitjana global més elevada.
Però més enllà d’aquestes diferències, l’article posa en valor el pes creixent de les varietats autòctones mallorquines, com Manto Negro, Giró Ros, Callet, Prensal Blanc i Gorgollassa.
Segons Bortone, aquestes varietats no són simplement un element més dels cupatges, sinó que en els vins més convincents es converteixen en un factor diferencial que permet distingir Mallorca d’altres regions mediterrànies i internacionals.
Una valoració que reforça la personalitat de la DO Pla i Llevant
La visita de Davide Bortone va començar amb un tast de 139 referències i amb unes primeres impressions especialment positives sobre els vins de Mallorca.
Ara, amb les puntuacions publicades, aquesta primera percepció es concreta en dades: 89,78 punts de mitjana, 20 vins per damunt dels 90 punts, cap per davall dels 87 i tres referències amb 93 punts.
Els resultats situen la DO Pla i Llevant com la denominació amb la mitjana més alta i més regular del tast i posen en valor la qualitat i la diversitat dels seus vins.
Per al sector vitivinícola de la denominació, es tracta d’una valoració especialment significativa, ja que prové d’un professional especialitzat en vi i comunicació vitivinícola internacional i arriba després d’un tast ampli i comparatiu amb referències de diferents zones de Mallorca.
Un reconeixement a la feina dels cellers
Aquestes puntuacions són, sobretot, un reconeixement a la feina que els viticultors i cellers de la DO Pla i Llevant desenvolupen cada any per expressar el territori a través del vi.
La regularitat dels resultats, la presència de diferents varietats i estils entre les referències més ben valorades i el pes de conceptes com la mineralitat, la salinitat, la frescor i la identitat dibuixen una denominació amb una personalitat cada vegada més definida.
La valoració de Bortone confirma així una idea que ja havia sorgit durant la seva visita: els vins de Mallorca tenen una identitat pròpia i tenen capacitat per competir al costat dels vins d’altres grans regions vitivinícoles.
I dins aquesta realitat mallorquina, els resultats del tast situen la DO Pla i Llevant en una posició especialment destacada.
Consulteu les valoracions completes
Winemag.it ha publicat tant l’anàlisi general dels 139 vins de Mallorca tastats com un article específic amb la classificació dels vins de la DO Pla i Llevant.
Una visita, 139 vins i ara les puntuacions. El resultat és clar: la DO Pla i Llevant mostra qualitat, regularitat i una identitat pròpia que la situa entre les expressions vitivinícoles més destacades de Mallorca.
- La Audiencia ordena el cierre de una discoteca del Paseo Marítimo de Palma
- Decenas de testigos presenciaron el apuñalamiento mortal de un joven en Son Gotleu
- La Aemet confirma un nuevo cambio de tiempo en Mallorca: vuelven las lluvias y bajan las temperaturas desde el miércoles
- Juzgan a la nuera de la Paca por intentar introducir cuatro kilos de cocaína en Son Banya
- Muere el joven de 19 años apuñalado en Son Gotleu
- Consubal: «Jamás los consumidores habíamos sido tan menospreciados como con el Govern de Prohens»
- El velero encallado en el Port Vell de Son Servera cambia de dueño: este es el plan para retirarlo
- El homenaje a Enric Mas en Mallorca tendrá que esperar