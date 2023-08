Pablo Erroz amplía Con Alma su singular universo creativo

Quienes cubren con parquet o gres las baldosas hidráulicas no saben que bajo sus pies tienen un tesoro escondido. Este hallazgo también puede aparecer apilado en una habitación olvidada de una possessió del siglo XIV en el interior de Mallorca. Es lo que le ocurrió a Álvaro Garriga, creativo del taller Con Alma Design junto a la interiorista Maria Antònia Marqués.

«Así empezó la historia de nuestras tablas de cocina, tras el descubrimiento de un montón de baldosas almacenadas», según relata él. «Al principio hacíamos las tablas utilizando las piezas de cerámica originales, como las que tiene el repostero Tomeu Arbona, que es un referente en dar valor a la artesanía, fue de los primeros en confiar en nosotros y nos pidió muchas», recuerda.

Cuando se acabaron los azulejos de la finca, contactaron con Gerreria Serra, fundada en 1910 en Santa Maria del Camí, y desde entonces han creado varios dibujos inspirados en los tradicionales. Sin embargo, quienes buscan un toque más moderno tienen ahora tablas diseñadas por Pablo Erroz, el mallorquín que está cambiando la moda con sus colecciones sin género ni temporada y que el pasado verano vistió a la reina Letizia con una falda de ikat de Textil Bujosa.

Además de ropa, desde la pandemia realiza mobiliario y objetos decorativos que también son funcionales, por lo que ampliar Con Alma su universo creativo le pareció «muy buena idea». «Les conocía porque somos de Mallorca y un día Álvaro me propuso colaborar juntos. Fue una casualidad, ya que yo acababa de finalizar una nueva colección de azulejos en forma de damero con la empresa Gayafores y podían ir muy bien para las tablas», en palabras de Erroz.

Su singularidad radica en que «cada una lleva dos baldosas de distintos colores, una por cada lado, y así cuando la giras tienes otra tabla diferente. Y como hay ocho colores, los clientes pueden elegir combinaciones a su gusto», indica el creador multidisciplinar.

Incluso se les ocurrió introducir piedra de Binissalem en la tabla, debido a que Con Alma Design había trabajado la piedra en otros proyectos. «Me encanta, pero es un material difícil para algo tan pequeño, por lo que solo hemos creado una pieza especial, como un capricho, que se lleva a cabo bajo demanda y a un precio más elevado por su complejidad», tal como explica.

Garriga añade que la madera del mango de la tabla es de roble, a diferencia del resto de diseños de la pequeña empresa familiar creada por él y Marqués hace una década. «Son de pino y reflejan nuestra esencia mediterránea y característica principal: el amor por la imperfecta belleza que nos ofrece la naturaleza».

En el caso del dibujo de damero de Pablo Erroz, «combina las líneas rectas y elegantes con la raíz de las cosas hechas a mano. Ninguna tabla es perfecta porque si la quisiéramos así montaríamos una fábrica», tal como argumenta. Y detalla que la madera de pino «procede de talas controladas en zonas de la isla donde es necesario limpiar los bosques y es tratada en primer término en un aserradero cerca del taller». Este producto local y totalmente artesanal se halla en viviendas particulares de todo el mundo, sobre todo las llamadas tablas Mallorca, las originarias, que están patentadas para evitar copias indeseables.

«La casa te identifica»

La incursión del diseñador de moda en el interiorismo se inició con el encargo de un proyecto de decoración de un piso en Palma. «Esto nos hizo pensar en crear nuestros propios objetos porque al fin y al cabo todo son formas de comunicar. La ropa te identifica y la casa también, es una extensión de tu armario. Hay clientes que compran nuestras prendas y otros que nos llevan a su casa», según compara Erroz. «Con la ropa nos sentimos y en el hogar vivimos y conectamos con nosotros, por eso tenemos que estar a gusto ahí, con cosas que nos identifiquen», tal como destaca.

Las características de su serie Home son las mismas que en las colecciones de moda y se basan en la «sencillez y coherencia». Cuenta el diseñador mallorquín que «la norma es no hacer una prenda que no nos pusiéramos nosotros. Nuestro estilo, tanto en ropa como en objetos, es sobre todo funcional, práctico, pero con un guiño de diseño». Y no olvida a quienes le acompañan en este viaje, todas las disciplinas y empresas que aportan valor y el sello Made in Spain, como la isleña Con Alma Design.