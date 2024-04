El arte de lanzar cuchillos llega al festival Circaire de Alcúdia con la compañía belga Midnight

«Los cuchillos que utilizamos en nuestro espectáculo son de verdad, así que el peligro está ahí, también es real», afirma Simone Scaini, la mitad de Midnight Company —la otra mitad la pone Joris Verbeeren—, uno de los platos fuertes del Festival de Circ d’Alcúdia 2024, el Circaire, en el que participará el próximo 4 de mayo con un montaje que combina habilidad y tecnología con la comedia.

'US', cuchillos, un ordenador rebelde y malabares

US, que así se llama su propuesta, se representará en el Passeig Pere Ventanyol (a las 18 horas), en la segunda jornada de un festival que del 3 al 5 de mayo reunirá hasta 23 compañías, locales, nacionales e internacionales. «Mallorca nos encanta y la programación del Circaire nos parece muy interesante. Hay muchas compañías y no somos los únicos belgas», apunta Scaini en referencia a la Cie Pol & Freddy, que precisamente actuará tras Midnight Company el mismo sábado, con De Cuyper Vs De Cuyper.

«Conocimos a Tià Jordà [el director y fundador del Circ Bover y a su vez el responsable del Circaire] en Reus, durante el festival Trapezi. Se estableció un contacto, el ambiente nos pareció interesante y aquí estamos con US», un espectáculo que se anuncia como una mezcla malsana de lanzamiento de cuchillos, un ordenador rebelde y un cúmulo de malas ideas, junto con las influencias de malabares, slapstick (humor físico), cocina japonesa, flairtending (modalidad acrobática de la coctelería) y magia.

«Es un espectáculo de nuevo circo basado en la técnica del lanzamiento de cuchillos y en la tecnología. Hemos creado una máquina que nos permite controlar el aparato escénico: una estructura de la que cuelgan unos cien objetos que pueden caer en cualquier momento», comentan los protagonistas, «dos Homo Sapiens idioticus», apuntan con una sonrisa.

El humor, un ingrediente infalible

El humor es un ingrediente más del espectáculo, importante y habitual en las creaciones de la compañía belga. «Nos gusta romper la seriedad», subraya Scaini, artista forjado en las escuelas de circo de Bruselas y Moscú que descubrió esta pasión en su niñez. «Fue mi abuela la que me regaló mis primeros cuchillos. En los últimos años hemos estado innovando con esta técnica tan antigua, la del lanzamiento de cuchillos, que llevamos a un terreno moderno, mezclándola con el teatro o la danza», señala.

Scaini y Verbeeren viven juntos desde hace 17 años. «Pasas más tiempo con él que conmigo, me dice mi novia», bromea el primero. La pareja de artistas circenses prepara sus espectáculos desde hace años en Zwevegem, donde cuentan con una sala de entrenamiento, con «un viejo tanque de agua de 16 metros de altura que nos permite desarrollar la creación».

«Nuestro plan es trasladarnos en el futuro a Cataluña, donde siempre nos han tratado muy bien y donde nos han dado algunos premios. Nos gusta mucho su ambiente cultural. La idea es instalarse por la zona de l’Empordà», avanzan.

Los responsables de Midnight Company, que citan «la innovación y constante reinvención» como señas de identidad propias, lo tienen claro: «El circo goza de buena salud, es un arte que se mantiene cerca del público, y en países como Bélgica, Francia y España está reconocido».

El arranque del Circaire

El festival Circaire arrancará el próximo 3 de mayo, viernes, con una primera jornada en la que se podrán ver los espectáculos Camaleó, de la compañía Des-Equilibrats (plaça de l’Església, a las 17 horas), Karpaty, de La troupe Malabó (Pont de la Vila Roja, a las 18 horas), Nessuno, de Giorgio Bertolotti (exteriores del Auditori, a las 19.00), Cuirassa oberta, de Marilén Ribot (Auditori, 20.00) y Suacirc, de Pep Suasi (Carpa Circ Bover, 22.00 horas).

