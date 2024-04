Una ópera de cámara para Pep Suasi, un ‘samurai’ contra las adicciones

En mayo de 2018, Pep Suasi quiso hacer pública su batalla contra las drogas. Tras 18 meses en Projecte Home, el popular músico y presentador, conocido por su etapa al frente del grupo Fora des Sembrat y también por su trayectoria en solitario, confesó que tras dejar las adicciones se había reencontrado consigo mismo. Aquella lucha, aquel ejemplo de superación personal, llevó al dramaturgo Rafel Gallego a escribir un texto sobre esa experiencia vital con el deseo de convertirla en obra teatral, proyecto al que se sumó el compositor Mateu Malondra. Dramaturgo y músico empezarán a trabajar el próximo mes de julio en el espacio artístico MEbU de Münster, en el cantón suizo de Valais, para llevar la historia de Suasi a un formato operístico, una ópera de cámara que llevará por título Samurai: una escena musical y cuyo estreno, «si todo va bien», se producirá en 2026.

Un proyecto que bebe de diversas fuentes

«Inicialmente Rafa Gallego me propuso realizar una ambientación sonora para la obra teatral. Desde un primer momento el concepto, el formato (monodrama) y la posible imbricación del material documentalista en la ficción me cautivó enormemente», comenta Malondra, quien se inclinó más por proponerle una integración sonoro/musical completa donde la acción teatral, la acción sonora y la acción visual estuvieran dialogando permanentemente en un entorno no jerárquico. «Eso nos condujo, irremediablemente, al formato operístico más que al teatro musical. De todas formas el proyecto bebe de muchas fuentes, es una hibridación que se aleja de los excesos pirotécnicos», aclara el compositor.

En el sentido más humanista, el texto expone el proceso de reconstrucción que experimentó Suasi. «Es la epopeya de Orfeo rescatándose a sí mismo de la quema espiritual. En un primer momento, Pep Suasi representa el paradigma de la autodestrucción, del antihéroe. Evoluciona para convertirse en un ser casi mitológico, que supura una contemporaneidad extinta. Como el Ave Fénix es capaz de resurgir de las cenizas e iluminar un nuevo camino en plenitud. Samurai es, en definitiva, una fábula que habla sobre el tránsito que va de la deshumanización del individuo a la fraternidad. Es un canto a la vida con escenas oscuras pero también luminosas», explica.

Confiesa Gallego, un autor que siempre ha intentado integrar música en sus piezas, como hizo con Amarg o Kelly, que cuando Malondra le propuso llevar el texto sobre Suasi al terreno de la ópera de cámara le pareció una idea «maravillosa», y enseguida dijo que sí. «Como espectador me encanta la ópera, aunque no soy ningún experto. Me sedujo la propuesta de Mateu porque se sale de lo clásico. Habrá instrumentos clásicos sobre el escenario pero a eso digamos que le da una vuelta y lo mezcla con otras texturas, con otros géneros musicales mucho más contemporáneos, y lo que él tiene en la cabeza a mí me suena muy bien. Por eso me lancé, le dije que sí y ahora mismo estamos en una fase en la que yo voy adaptando aquello que él necesita para la música que él va componiendo», señala.

La victoria de Suasi

En una entrevista a este diario, Pep Suasi reconoció que de ser por él nunca hubiera entrado en Projecte Home y que le costó mucho vencer el miedo inicial: «Descubrí que realmente tenía un problema. Yo había dejado de consumir pero siempre volvía. Las drogas son muy fáciles de dejar un día, la putada es no volver a consumir. Yo pensaba que controlaba, porque dejaba las drogas tres semanas, y no me pasaba nada. Ahora lo entiendo porque en Projecte Home me han dado las herramientas para entenderlo. Cuando me dijeron que tenía un problema, les creí», confesó en mayo de 2018.

Pep Suasi posa frente al edificio de Projecte Home, en 2018 / María Hernández

El texto de Gallego no obvia esos momentos complicados que Suasi vivió a raíz de su adicción a las drogas, «pero sobre todo me interesa cómo lo superó, cómo sacó fuerzas y apoyos para superarlo. El suyo es un viaje que me gustaría que evocase aunque fuera vagamente a lo que es la Divina comedia de Dante, es decir, pasar por esos tres estadios de infierno, purgatorio y paraíso», subraya el autor.

El que fuera director del Institut d’Estudis Baleàrics entre 2019 y 2022 se enfrenta a este proyecto, el de Samurai, tras participar en uno de los festivales más importantes del mundo de música contemporánea, el World New Music Day, que en su centenario se celebró el pasado mes de noviembre en Sudáfrica. El compositor aclara que al hablar de ópera, no hace referencia a un lenguaje o estilo o técnica compositiva concreta, sino que apuesta más por una estructura, un formato, un género multidisciplinar, un contenedor. «La ópera ofrece la carcasa ideal para combinar varios elementos y varias disciplinas. Principalmente permite generar un espacio de convivencia entre el texto, el texto cantado, la voz humana, la voz instrumental, la voz electrónica, la acción dramática, la imagen proyectada, la luz y la situación teatralizada. La ópera —reflexiona— ha sido tradicionalmente un entorno de conservación de las formas griegas clásica pero, paradójicamente, este mismo hecho ha propiciado que también sea uno de los entornos donde se han realizado los experimentos formales e hibridaciones más arriesgadas. Hay que alejarse de la concepción burguesa de la ópera pudiente. De la ópera no me interesa nada la autoreafirmación de nicho socioeconómico en el que se ha ido convirtiendo en algunos entornos, como teatros de ópera, festivales, etcétera. De la ópera me atraen enormemente los debates surgidos en la gestación y nacimiento del género (Pieri, Monteverdi, por citar dos los más influyentes). Mi interés recae sobre las formas griegas clásicas y la relación entre texto, texto cantado y voz, instrumentación y acción dramática. La forma tragedia, por ejemplo. Una estructura arquitectónicamente impecable, con enormes implicaciones multidisciplina y de gran flexibilidad. También me fascinan los debates generados alrededor de la concepción wagneriana. En la actualidad la creación operística está en ebullición creativa con propuestas muy diversas y de gran originalidad».

Mateu Malondra y Rafel Gallego ya trabajan en esta ópera cuyo estreno está previsto para 2026 / .

