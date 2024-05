Gabriel Janer Manila: «Soy un ingenuo que siempre piensa que saldremos adelante»

Gabriel Janer Manila (Algaida, 1940) presenta su última novela, Jaguar. On els adverbis es moren de por (Nova Editorial Moll) como una historia «de aventuras» en la selva amazónica del siglo XIX, adonde un grupo de jóvenes va en busca de una tribu indígena con un lenguaje propio, recreando el viaje que décadas antes hizo la abuela de uno de ellos. Pero la intención del autor ha sido la de «construir una metáfora» de la amenaza sobre la naturaleza y del peligro de la desaparición de una lengua. Para su novela ha querido escribir un final «esperanzador», el mismo mensaje que transmite al hablar de Mallorca hoy día. «Soy un inocente o un ingenuo que piensa que siempre iremos adelante y que nos sobrepondremos a la realidad, por dura y difícil que sea», se confiesa.

El escritor, colaborador de Diario de Mallorca, presentará esta novela corta el próximo día 21 de mayo en la librería Quars de Palma. «He querido hacer una historia que fuese una defensa de la vida natural, de la vida de un pueblo, de una gente, de una lengua...», comenta sobre Jaguar. Janer Manila cuida las palabras que utiliza en su escritura, le importa mucho la sensación que consiga crear en el lector. Explica que escribe a diario y que revisa y corrige sus textos hasta el punto en que sabe que no los va a poder mejorar más.

En el libro, un territorio está amenazado, una lengua desaparece y solo los loros de aquel lugar la saben hablar. «Lo que quiero es que el lector piense continuamente que esa historia que pasa lejos, y que es como un cuento lejano, es algo muy próximo, que forma parte de su vida», aporta el autor.

Gabriel Janer Manila, en un despacho de su casa. / DM

Herencia oral y amor por el lenguaje

En la novela, a través de los personajes, Janer Manila reflexiona sobre cómo los adverbios modifican el significado de lo que se dice y, también, aparece el componente legendario, presente en otras obras suyas. «Yo siempre digo que soy escritor porque oí contar historias, oralmente, a la gente mayor cuando yo era niño. Y oír contar esas historias me fascinaba». Escuchando esas historias aprendió a contar las suyas. Y asegura que la importancia de esa herencia cultural forma parte de esta novela.

Al preguntarle si Jaguar es una declaración de amor a las palabras, responde que lo es «al lenguaje, a la música, al valor musical de las palabras». Quiere que el lector sienta una voz que le va contando la historia. «A veces, cuando he tenido que escribir algo, lo he grabado en una cinta y me la he puesto en el coche, mientras conducía, y escuchaba aquel texto que yo había escrito antes para ver si realmente sonaba como una voz que te llega de lejos, te llega para contarte una historia que va de ti, que tiene algo que ver con tu vida, con tu imaginación», recuerda.

En Jaguar, pese la destrucción relatada en diferentes sentidos, hay un final con ilusión, tal como comenta su autor. ¿Y para Mallorca, hay esperanza? «Sí, la veo, pero nosotros no veremos realizada esta esperanza», matiza, será a más largo plazo. Es en este punto en el que el escritor se declara «inocente o un ingenuo» y afirma que le animó ver la respuesta de «tanta gente, gente diversa, gente joven» en la manifestación del pasado día 5 convocada para protestar por la política lingüística de PP y Vox. Considera que el debate sobre la unidad de la lengua catalana «es un tema que de tanto en tanto vuelve a aparecer con fuerza». «No creo que haya ningún pueblo en el mundo que tenga esta aversión, este rechazo, al nombre de la propia lengua, no lo puedo entender».

El catalán, una lengua diversa y, a la vez, una

«Aceptar el nombre de una lengua significa que esta lengua se pueda normalizar, que pueda tener un registro estándar, que lo debe tener, y significa que cada escritor escriba como quiera, porque la escritura es libre, y me gusta que, cuando he escrito un libro, me digan que sienten el ruido de Mallorca, que mallorquinetgi un poco. También me gusta que en el de un escritor de los Pirineos resuene su paisaje y su entorno cuando leo su libro», añade sobre este debate sobre la lengua catalana. «¿Tan difícil es aceptar que una lengua es diversa y, a la vez, una? Porque esto es lo bonito, nadie quiere que todo el mundo lea y escriba exactamente igual», plantea.

Acerca del título de ‘Real’ para la Acadèmi de sa Llengo Baléà no duda: «Es un disparate. Si no fuera tan penoso, daría risa. Una cosa así no debe de pasar en ningún otro sitio, una cosa tan bestia, tan tonta», se cuestiona.

Gabriel Janer Manila, en un despacho de su casa en el que suele trabajar, durante esta entrevista. / DM

Gabriel Janer Manila ya tiene otra novela acabada, que se titula La dama ha tornat a morir-se. «Cojo el tema de Mort de dama de Llorenç Villalonga, como si Mallorca fuera esta dama que de tanto en tanto se muere. Es una novela muy burlesca, con mucha ironía y mucha sátira, por otra parte es muy divertida», explica de esta futura publicación. En esta ocasión, su intención ha sido hablar de «la Mallorca actual, desquiciada y desbordada, muy esperpéntica». Y ante ese desquicio, el escritor se ríe.

Hace tan solo dos semanas, el autor recibió un homenaje en forma de monográfico organizado por la Fundació Mallorca Literària y en el que otros escritores repasaron su obra. «Fue algo que me superó. En menos de 48 horas te ponen sobre la mesa lo que has hecho en 60 años, eso te trastoca. Dices, ¿todo esto he hecho? Fue precioso», afirma.