José María Moreno: «Estoy viviendo un momento muy dulce en mi carrera»

Este domingo debuta en el Teatro Colón de Buenos Aires, un nuevo desafío en su carrera como director de orquesta.

El concierto que dirigiré este domingo estará dedicado a Giacomo Puccini, de quien este año se celebra el centenario de su fallecimiento. Será con la Orquesta Estable del Teatro Colón, una histórica formación que ha sido dirigida por los más grandes directores de orquesta como Tullio Serafin, Erich Kleiber, Arturo Toscanini, Richard Strauss o Herbert von Karajan. Estoy muy feliz de estar aquí trabajando con esta fabulosa orquesta y en un teatro tan prestigioso, solamente comparable a la Scala de Milán, la Ópera de París o el Metropolitan de Nueva York. Para mí es un reto muy importante en mi carrera y supone un reconocimiento a muchos años de esfuerzo, trabajo y dedicación.

Se reencuentra con Puccini, uno de los compositores más queridos por el público mallorquín, como bien sabe usted, que tiene una carrera ligada al Teatre Principal de Palma.

Yo crecí musical y artísticamente en el Principal, que puso las bases de mi formación en muchos sentidos. La primera ópera que interpreté cuando formaba parte del Coro del Principal, siendo tan solo un adolescente, fue La Bohème de Puccini, una experiencia absolutamente reveladora. En efecto, los aficionados a la lírica en Mallorca adoran a Puccini; yo he tenido la suerte de poder dirigir muchas de sus óperas, como Butterfly, Turandot, La Bohème o Tosca. En esta ocasión tendré el placer de dirigir la Misa de Gloria junto al Coro Estable del Teatro Colón.

José María Moreno, en el Teatro Colón de Buenos Aires / .

¿Qué le hace universal?

Desde mi punto de vista Puccini es uno de los compositores más apasionados de la historia de la ópera. Sin ser excesivamente innovador, su estilo supone la fusión en muchos aspectos de la ópera italiana y la alemana. En él vemos mucho de Verdi, pero también de Wagner. Tuvo una intuición y un talento innatos para darle al público lo que quería, para llegarle al alma y emocionarle como pocos y creó personajes memorables a los que dotó de gran profundidad psicológica.

Hace 15 días también se estrenó con la Sinfónica Nacional de Puerto Rico y la semana anterior repitió con una de las mejores orquestas de Latinoamérica, la Sinfónica de Porto Alegre, en Brasil. ¿De qué pueden presumir las orquestas de Latinoamérica?

En febrero estuve dirigiendo también a la Orquesta de Baden-Baden en Alemania y la de Lodz en Polonia; después estuve con mi Orquesta Filarmónica de Málaga y a continuación vine hacia América. Eso me permitió en muy poco tiempo trabajar en países muy diversos y de culturas bien distintas. Lo cierto es que el amor a la música nos mueve por igual en todas partes del mundo. En Latinoamérica hay una disciplina y un cariño muy profundos hacia nuestra profesión. Yo he dirigido mucho en Colombia y México, hace medio año debuté con la Sinfónica Nacional de Chile, y en pocos meses me estrenaré con la Nacional de Uruguay. Lo que siempre me encuentro aquí es una manera de ser muy cercana y cariñosa pero al final también en España y en Europa nos encontramos con orquestas en las que, por su idiosincracia, es maravilloso trabajar y en las que el ambiente de trabajo es fantástico.

¿Siente que como director vive su momento más dulce?

La verdad es que me siento muy feliz y afortunado. He tenido que trabajar mucho durante muchos años para llegar donde estoy. Y, por supuesto, ha habido de todo, pero siempre he buscado la manera de afrontar los retos con una energía positiva. Recientemente fui renovado para continuar durante cuatro años más como director titular y artístico de la magnífica Orquesta Filarmónica de Málaga, donde me siento muy a gusto y querido; poco antes de Navidad estuve dirigiendo en China dos orquestas fantásticas; a principios de año regresé al Teatro de la Zarzuela, donde he dirigido ya en numerosas ocasiones; tengo futuros proyectos para dirigir en Suiza, Alemania, Francia, Finlandia, Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, China... También destacaría que voy a debutar con la Orquesta de la RTVE, y tengo varios proyectos operísticos y de zarzuela en España. Por todo ello, sí creo que podría decir que estoy viviendo un momento muy dulce en mi carrera por lo que me siento muy agradecido.

Suscríbete para seguir leyendo