Pablo Erroz, el diseñador mallorquín que acabó con los géneros y temporadas

El diseñador Pablo Erroz vuelve a la Semana de la Moda de Madrid por todo lo alto. Lo hará el jueves para celebrar los diez años de su firma en una pasarela que pisó por primera y única vez cuando era casi un desconocido. Desde entonces se ha convertido en un referente de las colecciones sin género y de una sola temporada. No se siente pionero de la ropa unisex –«en moda es muy difícil ser precursor de nada», afirma–, aunque el mallorquín unificó en sus inicios las prendas de hombre y de mujer, «lo que ahora llaman genderless» y se ha extendido en los últimos años en numerosas marcas. «Lo hemos querido hacer siempre así porque lo que nos gusta es crear ropa que se pueda poner cualquier persona, sin que nos condicione el género ni otras etiquetas», resume.

Erroz no se inspiró en la calle, donde la combinación suele ser más habitual, sino que «surgió de forma lógica y natural», al igual que otra de las señas de identidad de la firma que lleva su nombre: la atemporalidad de las prendas. Las primeras colecciones estaban divididas en verano e invierno, pero en 2018 el diseñador y su equipo comenzaron a trabajar en esta nueva unificación y en 2020 llegó el estreno de la denominada non-seasonal (en inglés). «Hemos querido desvincularnos de las temporadas porque somos una marca pequeña y, dejando que la lógica impere, no tiene sentido producir tanto y poner una fecha de caducidad a unos productos que deberían permanecer en el tiempo», argumenta. El director creativo de 32 años volvió a llamar la atención en el sector de la moda y a diferenciarse del resto con un cambio revolucionario que han seguido otros diseñadores. «No nos sentíamos a gusto al tener que llevar a cabo una producción cada pocos meses ni nos identificaba como marca», destaca sobre su compromiso medioambiental.

«Las políticas de sostenibilidad están en el ADN» de las prendas de Erroz y por ello su programa de trabajo se basa en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. «Llevamos al menos cinco a rajatabla en nuestra hoja de ruta porque cuidar el medio ambiente no es una opción, sino una necesidad, te dediques a lo que te dediques», en palabras del diseñador. En su moda lo aplica usando «materiales totalmente naturales, la mayoría apostando por una economía circular», de los que menciona «napas, lanas, cachemires, tencel, linos, seda y algodón». Y ha introducido en la nueva colección, que presentará el jueves, ropa hecha con técnicas artesanales tradicionales, como el ikat mallorquín (tela de llengos) y el hilado de seda natural de la isla de La Palma. La finalidad es «fomentar lo local y los oficios centenarios».

Toda la fabricación está hecha en España y el proceso lo darán a conocer a los espectadores justo antes del desfile de la Semana de la Moda de Madrid mediante un vídeo y acciones interactivas que mostrarán la trazabilidad de las prendas. Servirá para «poner en valor lo que hay tras las cadenas de producción», donde trabajan «desde las hilanderas de La Palma hasta confeccionistas, patronaje y un completo equipo», de ahí que hable en plural del proyecto.

Otra singularidad del desfile será la venta de algunos diseños presentados que luego no se van a producir físicamente. «Solo se podrán adquirir en el universo virtual mediante la compra de su NFT (bienes no fungibles) y un tanto por ciento del importe irá destinado a los productores para ayudarles a preservar su oficio». Asimismo, «una serie de prendas únicamente estarán disponibles en metaverso (espacios virtuales compartidos)», avanza Erroz. Esta innovadora manera de concebir la moda persigue el mismo fin que la eliminación de las temporadas, es decir, «producir menos por un tema de sostenibilidad».

En cuanto a la colección, «está inspirada en la evolución de los tiempos y de la propia marca, ya que la idea era hacer un recorrido por el ADN en el año del décimo aniversario», según sus palabras. No quiere adelantar mucho más porque aún no se ha estrenado, aunque detalla que la propuesta es «sobria y atemporal, pero sin perder innovación en cuanto a la mezcla de contrastes, colores y combinaciones».

Muy lejos quedan las clases de este palmesano en la Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, quien se inició en el mundo de la moda «de forma casual». Cuenta que le llamaba la atención, decidió probar, le gustó y se le dio bien. Continuó su formación en el IED Barcelona, en el que ahora es profesor, y en 2011 fue el ganador de la Pasarela Nacional de Jóvenes Diseñadores Ars Nova. Al siguiente año creó su marca y una década después ya no se limita a la ropa, sino que ha ampliado las creaciones al ámbito del interiorismo.

Multidisciplinar

«La curiosidad personal me ha llevado a diversificar los productos, ya que al final el diseño es multidisciplinar y no hay tantas diferencias. Se trata simplemente de tumbar barreras, conectar las partes y evolucionar uno mismo de forma natural», explica quien idea alfombras, lámparas y muebles y ha reformado una vivienda de los años 50 en el barrio de Santa Catalina. Ha constituido un proyecto que define como «universo de marca tangible» y ahora lo celebrará en la pasarela de Madrid con «una puesta en escena sorprendente» y un contenido que no se olvida de sus orígenes. La lógica de Pablo Erroz acabó con géneros y temporadas y muchos siguieron la estela del mallorquín que se ha convertido en un referente.