La ilustradora mallorquina Maribel Castells triunfa en IlustroFest con su cartel de la Fiet

"Enmig de sa plaça / és com un paradís / de gegants, de confetis, / i els nins que canten i ballen / amb el grup infantil. / Quina festa, rialles a mil! / Ara el passa-carrer, ara el Circ Bover / quan el món dóna voltes per ells / i noltros just som asteroides", dice el estribillo de la canción dedicada a la Fiet, la Fira de Teatre Infantil de Vilafranca. La preciosa letra de Asteroides, compuesta por José Juan Umbert, del grupo Anegats, inspiró a la ilustradora mallorquina Maribel Castells para crear el cartel de la última edición de la feria. Fue la del 20 aniversario, una efeméride que parece tocada por la varita del hada de la canción, ya que los organizadores de la Fiet recibieron el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y Juventud 2022 y ahora el cartel promocional ha sido galardonado por IlustroFest como la mejor Ilustración para Proyectos Socialmente Responsables.

Cuando Castells recogió el premio, se lo dedicó a Sa Xerxa, la entidad impulsora del popular evento, por las dificultades que tuvo al peligrar las ayudas públicas, que suplieron con las aportaciones de la ciudadanía en un crowdfunding. La ilustradora conocía la "magnífica labor" de los organizadores porque había ido con su hijo a la feria, por lo que aceptó "encantada" dibujar para ellos. "El presidente de Sa Xerxa, Jaume Gomila, me dijo que tenía libertad total para ilustrar lo que quisiera, aunque me sugirió escuchar Asteroides por si me daba ideas. "Me quedé maravillada y la aproveché para coger referencias, que junté con propuestas mías. El cartel es algo así como mi interpretación de la canción, dando relevancia a la parte cósmica, pero con mucho color, nada de oscuridad". Maribel Castells detalla todo el proceso de creación en un story de su Instagram (@retrozoom), aunque no la sorpresa que llegó poco tiempo después.

"Me llamó Umbert y me pidió que ilustrase las canciones de su primer disco en solitario, Fragments. El reto era volver a dibujar la letra sobre la Fiet. En esta ocasión me centré en el dragón chino, ya que sale uno, y pese a que ambas imágenes y los colores son diferentes, tienen elementos en común, como el ambiente cósmico, debido a que son ilustraciones hermanas", en palabras de la autora.

Y tanto una como otra han sido muy bien recibidas en el festival que se celebra en Belgrado y al que se han presentado hasta 800 ilustradores de todo el mundo. La primera se lleva un premio y la del dragón es finalista junto a los dibujos de las canciones Babel y Fals. Además, la ilustración con la mítica torre de la ciudad de Babilonia fue elegida como portada del catálogo de IlustroFest, en el que figura la relación de los trabajos finalistas y los galardonados.

Dibujar ‘mòpies’

También quedaron en la fase final el dibujo para el mes de mayo del calendario de este año de la Obra Cultural Balear y uno de los realizados para el álbum infantil Anem a caçar mòpies, de Saïm Edicions, que tuvo un gran éxito de ventas en Sant Jordi de 2022. Castells está muy orgullosa de su primer libro para niños, escrito con pareados por la popular glosadora Maria Magdalena Amengual, y desde el primer momento decidieron que no querían ilustrar a los animales imaginarios que forman parte de la leyenda mallorquina, sino solo "mostrar un poco los ojos y las manos", tal como cuenta.

El festival de ilustración, cuya quinta edición concluye este viernes, vuelve a poner a la mallorquina en el foco europeo después de que en 2021 fuese una de las finalistas en la Exposición de Ilustradores de la Feria del Libro Infantil de Bolonia. Y en breve empezará a publicar en EEUU con dos libros destinados a bebés.