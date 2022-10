La FIET de Vilafranca, Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud: «Al llamarnos del Ministerio, dijimos: ¿qué habrá pasado con la subvención?»

«Estamos entusiasmados, es un día maravilloso. La noticia nos ha cogido trabajando, y ahí seguimos, luchando. La nuestra es una lucha continua, con muchos frentes, sin cuartel pero con mucha ilusión porque creemos en lo que hacemos: hacer disfrutar al público con las buenas producciones de teatro infantil y juvenil que programamos», valoró ayer el director de la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears (FIET), Jaume Gomila, al saber que esta muestra ha sido galardonada con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud correspondiente a 2022, según le informó el Ministerio de Cultura y Deporte.

Este premio, que concede anualmente Cultura, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), está dotado con 30.000 euros. El jurado ha acordado la concesión de este galardón a la FIET por «la calidad de la programación de la feria y la capacidad de implicación de todo el pueblo, que convierte la Fira en un evento de impacto social, que dinamiza su entorno convirtiéndolo en un encuentro de artistas y ciudadanía». El jurado también ha valorado «su alta influencia en el ámbito del teatro para la infancia y la juventud, no solo en el panorama de las Artes Escénicas en lengua catalana, sino a nivel nacional».

«Cuando nos han llamado desde el Ministerio hemos dicho: ¿qué habrá pasado, la subvención no habrá ido bien? No, no, es que el jurado ha decidido que sois los ganadores del Premio Nacional…. Guau, ha sido indescriptible, una emoción... Nosotros creemos en esto y nos gusta lo que hacemos y vemos que es bueno. Es fuerte decir que el teatro es necesario pero yo pienso que lo es, que la cultura es necesaria para los humanos. Y hacerla en forma de teatro para niños y jóvenes… no hay nada más agradecido. Y son 20 años ya, con lo cual esto funciona, porque si no no hubiéramos durado tanto. Así que entusiasmados, agradecidos y una inyección de moral fantástica. Sin menoscabar los 30.000 euros, que en la situación que estábamos son un colchón fantástico para tirar adelante. Salvamos esta edición y tenemos un cojín para empezar la del año que viene», expresó ayer Gomila a este diario.

Tan importante premio le llega a la FIET tras unos años difíciles por el recorte en las subvenciones y tras una campaña de crowfunding que logró salvar su continuidad. «Es lo que pasa, que de fuera te reconocen y los de aquí dicen: sí es verdad que esta gente hacen algo bueno, interesante. Idò que se conegui, que diuen en bon mallorquí. Que se conozca, con más apoyos económicos, porque son necesarios, porque las cosas se hacen con dinero, y ese dinero está bien gastado e invertido», espetó el también presidente de la Xerxa de Teatre, organizadora de la FIET.

El Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud recompensa la meritoria labor de una persona o entidad en el ámbito de las artes escénicas para el público infantil y juvenil, puesta de manifiesto preferentemente a través de una obra o actuación hecha pública o representada durante el año 2021.

Este sábado, gala 20 aniversario

La FIET, que este año cumple su vigésimo aniversario, se celebra desde 2002 en Vilafranca de Bonany , durante el mes de octubre (la XX edición tendrá lugar del 13 al 16 de octubre), y reúne en cada edición alrededor de 19.000 espectadores y decenas de compañías y profesionales de la gestión teatral, tanto locales como del resto de Europa, convirtiendo a esta localidad en una referencia del teatro para niños y jóvenes. El próximo sábado, día 8, se celebrará la Jornada Festival del 20 aniversario, una gala que promete ser tan animada como concurrida.

Y es que los vecinos son tan merecedores de este premio nacional como los organizadores de la muestra, como bien reconoce el equipo de Gomila, en el que también están Victoria Kersul, Àngela Jaume Sureda, Jaume Gomila Capó, Jordi Rosselló Barceló, Aina Quintana Miró, Carme Rosselló Caldentey y Francina Riutord Tous: «La feria se desarrolla en el Pla de Mallorca, en un municipio de economía rural y pequeña. Sin el apoyo de los vecinos de Vilafranca sería imposible. A los vecinos tanto les da hacer comida como alojar a las compañías y programadores profesionales de teatro, como responder al crowdfunding que hicimos. Hay ferias que tienen mucho más dinero e infraestructuras pero esta calidez que desprende Vilafranca es imposible de imitar y sale como algo natural, y eso lo valoran los visitantes, tanto los mallorquines como los de afuera», subrayan.

Haciendo balance de estas dos décadas, reconocen que «el inicio siempre es una emoción indescriptible, el ver que esto funciona y que cada vez vas aportando cosas», y a la hora de señalar el mejor momento en estos 20 años, no dudan: «La mejor feria y la mejor dotada económicamente fue la de 2019. Pero llegó la pandemia, y ahí se acabaron las risas. Estos dos últimos años han sido muy difíciles de pasar. La incertidumbre ha llegado hasta el día de hoy, sin saber si esta feria sería viable», recuerda Gomila.

«La FIET —continúa— ha estado a punto de desaparecer. En 2012 el Consell, con Maria Salom al frente, suspendió todas las subvenciones cuando ya habían sido publicadas tanto las convocatorias como las adjudicaciones. En esa crisis que arrastrábamos desde 2008 aquello fue la debacle. Desde entonces hemos trabajado como una hormiguita, haciendo un crédito personal para poder avalar la deuda. Pero con la llegada de la pandemia se demostró la fragilidad que teníamos. Sin feria y sin taquilla nos costaba mucho y tuvimos que hacer otro crédito. Las instituciones nos atienden pero hay que reforzar la relación y espero que este reconocimiento haga que esto se apuntale más para que podamos seguir».

La FIET es el proyecto insignia de la asociación sin ánimo de lucro Sa Xerxa, fundada en 2003, con el objetivo de vertebrar y promover la oferta teatral para niños y jóvenes en toda Balears.