Anegats, «un grupo histórico, en el sentido literal», como le llaman algunos de sus fans, está de vuelta con nuevo disco, Retorn Vol. II. Un álbum de siete canciones, ya disponible en cedé y plataformas digitales, que hace el número 9 en su discografía y que suena mucho «más eléctrico y urbano» que el anterior, Retorn Vol. I, publicado hace ahora un año, en mitad de la pandemia.

«La diferencia que hay entre el primero y el segundo vendría a ser como la cara A y la cara B de un mismo disco, y la cara B, este Retorn Vol. II, contrasta mucho con la otra, sobre todo a nivel de sonido, con las baterías en primer plano, con un sonido más urbano, muy diferente a los arreglos orquestales del Vol. I», ha explicado el cantante de Anegats, Pep Álvarez, durante la presentación de este trabajo en la tienda Xocolat, sede del sello Blau.

La experiencia de los tres miembros fundadores de Anegats, Paco González, José Juan Umbert y Álvarez, tanto en los estudios como encima de un escenario, les lleva a afirmar que estamos ante «uno de los mejores discos que hemos hecho nunca». Aunque sostienen que «nuestro hit está aun por llegar», esta nueva entrega musical, producida de nuevo por Rafel Rigo y Dimas Frías (el batería de L.A.), rezuma calidad por los cuatro costados. «Si una canción te hace brillar los ojos, es de las buenas», ha confesado Álvarez.

Retorn Vol. II tiene unas cuantas de esas, como Amic, la que abre el álbum, con letra de José Juan Umbert, en la que Álvarez entona amic, deixa que canti per tu, que m’il·lusioni per tu, que m’enamori per tu, me desenganyi per tu, me trenqui per tu. «Nosotros empezamos de jóvenes y en lugar de ir a un bar nos veíamos en un local de ensayo. La amistad es el pilar que sustenta el grupo, en todo momento. Esta Amic es una canción muy universal, un canto a la amistad, contundente», ha apuntado Umbert.

«De hecho, cuando comenzamos, lo hicimos con nuestra pandilla, queríamos que la pandilla fuera el grupo. No teníamos batería y convencimos a un amigo nuestro, en Jaume, no solo para que se comprara una sino para que también fuera a clases y aprendiera a tocarla», ha añadido Álvarez entre risas.

Sort, A bord!, Inmortals, Foc, Capità Nemo y Monstres completan el disco. Sobre esta última, Paco González, el bajista, se ha preguntado en voz alta: «¿Quién no ha tenido una decepción cuando te dejan o dejas a alguien. Es una rabia interior, un no saber adónde tirar. Es una canción sin género, se le puede aplicar a cualquier persona en cualquier momento y tiene un poco de autobiográfica. La podríamos haber escrito cualquiera de los que estamos aquí», ha afirmado.

González ha señalado que componer discos supone un trabajo constante y que, aunque hayan tenido épocas en las que no han tocado tanto en directo, el trabajo ha de ser «diario, poquito a poco, ladrillo a ladrillo».

«Mantenemos una ilusión y unas ganas de seguir estando juntos que por ahora no tienen fecha de caducidad, con una pasión que no se pierde, que vamos alimentando poco a poco», ha subrayado.

En referencia a si va a haber un próximo disco, José Juan Umbert ha adelantado que ese sería formalmente el décimo, y que ha de ser un buen disco. «El 10 es el número de Messi, el número de Maradona, el de mi hija, y por tanto ha de ser un discarro», ha bromeado.

Asimismo, ha recordado que la ilusión va en aumento y que la semilla que les movió en un principio a hacer letras y componer se mantiene intacta.

«Celebramos ser creativos, el hecho de que sigamos haciendo canciones, y que no decaiga un camino artístico que empezamos en 2004, cuando sacamos nuestro primer disco [Illenc]», ha defendido Álvarez. «Algunos nos dicen que somos un grupo histórico, en el sentido literal, porque llevamos mucho tiempo ahí», ha agregado en tono de humor. «Tenemos la misma gratitud, por el hecho de que podamos convocar interés con nuestras canciones, que el primer día. Mantenemos la humildad intacta pero la ilusión no deja de crecer», ha expresado Umbert.

El 23 de julio Anegats tocará en el Canet Rock Mallorca, el de Alcúdia, en la primera vez que este festival llega a la isla, algo que les produce mucha felicidad. Álvarez ha recordado que es una muestra musical que junta a los artistas con más popularidad que hacen música en catalán (el cartel incluye a Zoo, La Pegatina, Pèl de Gall, Xanguito, MDMAR, Oques Grasses y Stay Homas, entre muchos otros) y que los organizadores les dijeron que «les hacía mucha ilusión» que formaran parte de él debido a su brillante trayectoria.