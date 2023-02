Música en Mallorca: El guitarrista de Anegats, José Juan Umbert, presenta su disco en solitario ‘Fragments’

Umbert (alter ego de José Juan Umbert) lleva la música en las venas. El guitarrista y uno de los compositores de Anegats presenta Fragments, su debut discográfico en solitario, un proyecto personal que nació en 2014 fruto del parón de la banda serverina. «Tenía la necesidad artística de seguir componiendo. En este lapso de tiempo, fui componiendo canciones con el ánimo de poderlas interpretar y grabar algún día. Cuatro años después, Anegats regresó a los escenarios, no podía invertir tanto tiempo en mi proyecto pero quería continuarlo. La misma banda me animaba. De hecho, fue lo que me impulsó a terminar el disco», confiesa Umbert. Precisamente, este trabajo cuenta con el apadrinamiento “tanto a nivel emocional como musical” de Anegats confiesa Umbert en la presentación de Fragments, un álbum muy personal que a través de diez temas musica el ciclo de la vida.

Eso sí, la fuerza narrativa y la lírica propia de Juan José Umbert son fácilmente reconocibles en sus letras mientras que musicalmente hablando, «la música está en primer plano». «Hay cuatro canciones que terminan con un minuto de música», avanza. Confiesa que Fragments le ha dado «la oportunidad de mostrar unas canciones que con la banda no encajarían tanto». «A nivel puramente musical, me ha ofrecido un campo de exploración que no puedo hacer con Anegats porque me debo acotar al proyecto de Anegats», desgrana Umbert que admite que «a nivel temático hay canciones que no encajan en un proyecto tan sólido o grande como Anegats como, por ejemplo, Es millor dia, un tema muy introspectivo dedicado a sus hijas que habla de la paternidad. Viaje Musical El viaje musical de Umbert empieza con Stalingrad, un tema que habla sobre el descubrimiento del deseo sexual y continúa con A la deriva, que trata del desamparo amoroso. Asteroides (canción oficial del XX aniversario de la FIET) habla de la paternidad. Juventut tiene dos versiones, acústica y eléctrica, junto a MDMAR. En Fals, que trata sobre la decepción a lo largo de la vida, los seguidores de Anegats encontrarán la voz de Pep Álvarez mientras que en Babel cuenta con Clàudia Bennasar, profesora de música del IES de Santa Margalida que dirige el propio Umbert. «Babel habla de la concordia y reconciliación de civilizaciones, era una necesidad que tenía de escribir esta canción, una canción un poco gris con acordes menores con un final con un minuto de música que el violín de Ali Dominguez responde a la guitarra», describe. Cavallet de mar habla de la enfermedad del alzheimer desde un punto de vista optimista mientras quela muerte se refleja en Elegia. Anegats, una historia de amistad y de pasión por la música El título responde a la fragmentación del proceso artístico en todos los sentidos: el eclecticismo musical, la diversidad temática, con pinceladas autobiográficas en algunos temas; la dilación en el tiempo para acabar haciendo realidad el proyecto; y la atemporalidad de las composiciones. El trabajo en el que Umbert encuentra una nueva vía de expresión cuenta con la producción de Xisco Tous y la participación de productores como Rafa Rigo, Dimas Frías o Dani Ambrojo. El diseño gráfico del disco es un universo visual ilustrado por Maribel Castells, que plasma en la portada el árbol de la vida. En el Teatre de Petra Como ahora debe centrarse en la temporada de Anegats, Umbert presentará Fragments en el Teatre de Petra el 4 de noviembre junto a una banda compuesta por Xisco Tous a la guitarra, los músicos serverins Toni Fons al bajo y Josep Servera a la batería y Robin Alba, el único componente de Anegats, que le acompañará al piano.